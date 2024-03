Mario Mimessi: “Nación no puede desentenderse de las cuestiones alimentarias de los salteños”

En la antesala a la apertura de sesiones legislativas, en dónde el Gobernador brindará su discurso ante los legisladores por quinta vez y dará cuenta del estado de Salta. El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, apuntó a la falta de envío de fondos de parte de Nación, para ocuparse de las cuestiones sociales. Aseguró que la provincia esta afrontando estas necesidades con presupuesto propio y pidió definiciones al gobierno Nacional.

El funcionario, expresó: “Pensamos que el Gobernador va a brindar un mensaje de mucha cercanía a la gente, él quiere un gabinete cercano a los salteños. Es por eso, que nosotros estamos haciendo un trabajo con mucho territorio. En estos meses tuvimos muchas cuestiones derivadas a las condiciones climáticas y las fuimos afrontando”.

Y agregó: “Nosotros las cuestiones de desarrollo social las avanzamos con presupuesto propio, no tuvimos ninguna transferencia de nación. Sabemos que con el cambio de gobierno esto podía tener una demora, pero creemos que no puede pasar más. Al estar hablando de un área tan prioritaria, pedimos definiciones a Nación. No pueden desentenderse de las cuestiones alimentarias de los salteños”.