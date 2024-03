"Nos sentemos en una mesa, con respeto y nos pongamos a trabajar para todos los argentinos, las elecciones terminaron"

En un contexto delicado del país, el gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, abrió el 126º período ordinario de sesiones en la Legislatura provincial. El mandatario brindó un discurso ante funcionarios de los tres poderes del Estado, representantes de los sectores productivos, industriales, comerciales, de las áreas de turismo y cultura, y sindicatos.

Sáenz recordó que terminó un mandato lleno de desafíos, en el que demostró que se puede avanzar con planificación al corto, mediano y largo plazo. Resaltó que las actuales circunstancias obligan a profundizar ese camino. Aclaró que la mirada debe estar puesta en los más vulnerables, por la crisis nacional.

Hizo también alusión de las defensa de los derechos de los salteños y al reclamó de fondos adeudados por el Gobierno central.

Sáenz instó a los legisladores nacionales a defender los intereses de los salteños

Envió también un mensaje a los legisladores nacionales y los instó a defender los intereses de todos los sectores de la provincia. En este sentido les pidió que respondan a su pueblo, lo que significa que ningún mandato partidario o de autoridad nacional prime por sobre los intereses de los salteños. “Que se corten la mano para acompañar lo que pueda perjudicar a los salteños”, resaltó.

También hizo un recorrido sobre las acciones a favor de Salta que realizó en el marco de un trabajo conjunto con los diferentes gobiernos nacionales. “Cuando fui intendente y era presidente Mauricio Macri. Gestionamos obras que hoy se ven en la ciudad de Salta y otras que no se ven, como canales”, detalló. Señaló también que la relación fue muy buena. Del mismo modo hizo referencia a las obras gestionadas durante el gobierno de Alberto Fernández, “obras necesarias para todos los sectores”, apuntó. Y destacó que también fueron en buenos términos.

“Cuando asumí como gobernador asumí también el compromiso de estar siempre al lado de los salteños”, contó. Describió a Salta como una provincia patriota y solidaria, que nunca dejó de pensar en todos los argentinos. “He manifestado mi voluntad de acompañar al Presidente y otorgarle las herramientas necesarias para gobernar… Pero todos saben que he expresado mi negativa a apoyar medidas que perjudiquen a los salteños, lo que no invalidad pero no invalida apoyar lo que sirva”, explicó.

“Solo exigimos respeto”

En cuanto a la tensa relación de las provincias con el Gobierno nacional, el gobernador afirmó:

”Exigimos respeto. No creo que esto se pueda lograr desde las descalificaciones y agravios, sino desde el diálogo y el consenso. Esto no es sinónimo de corrupción, sino es sinónimo de democracia”.

Resaltó que la provincia sufrió una enorme pérdida de recursos por recortes, lo que afecta a la provincia y a los municipios. “Seguimos con el presupuesto 2023 en un año con una inflación de más del 111%. La decisión del Gobierno nacional de suspender el financiamiento de obras en construcción obligó a reestructurar el escenario local. El término del Fondo Nacional del Incentivo, es un derecho adquirido por los docentes que vamos a defender. Vamos acompañar los reclamos para que lo sigan teniendo”.

Detalló luego la pérdida de partidas de mejoramiento de infraestructura, del programa federal de salud, de vivienda, entre muchos otros. Contó que le solicitaron a Nación que respete los contratos y compromisos preexistentes.

“Pasamos una pandemia, sequias, crisis económicas, pero los salteños no nos dejamos vencer fácilmente. Ponemos el pecho a la situación aun en medio de esta crisis económica y social”, señaló.

También puso de relieve que el desarrollo de Salta está unido al desarrollo de la Nación. “Junto a los gobernadores del norte vamos a trabajar para que la región se ponga de pie”, anticipó.

En cuanto a la pérdida de recursos dijo solo en enero Salta perdió $30.000 millones en recursos. "La decisión del Gobierno Nacional de suspender el financiamiento para nuevos proyectos, incluso para muchos de los que están en ejecución; y la incertidumbre que hay sobre la implementación de ese anuncio, obligó a replantear el escenario local para hacer frente a esta triste coyuntura. Todo esto provocó el término del Fondo Nacional Incentivo Docente, una lucha de los maestros de muchos años, un derecho adquirido que vamos a acompañar y defender. También del Mejoramiento de la Infraestructura, del Pacto Federal Educativo; del Plan SUMAR, del Programa Federal de Salud, del Programa Federal de Vivienda, de Argentina Hace, por citar solamente algunos. Le solicitamos al Gobierno Nacional que se cumplan los contratos para la ejecución de las obras públicas y de otras partidas que habían sido comprometidas por la anterior gestión y que actualmente cuentan con diferentes niveles de avance. Hay una continuidad jurídica que el Estado Nacional debe respetar", destacó.

Desarrollo del norte Sáenz también resaltó la importancia de trabajar para el desarrollo de la región. "Trabajo y trabajaré junto a los gobernadores del Norte Grande para potenciar nuestros esfuerzos y acabar con una historia de postergaciones que impide que este gigante dormido que es el Norte argentino se ponga de pie. Por ello seguiremos participando, además, en los diferentes Consejos Regionales y del PARLANOA, para consensuar proyectos y plantear propuestas en beneficio de nuestros pueblos. Porque si el Norte crece, si tenemos más inversión, más infraestructura y accedemos a nuevos mercados, el crecimiento del Norte será también el del País. Nuestros ciudadanos merecen las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse que las que tienen en el centro del país. Construir la Argentina Federal, no solo tiene que ver con la justicia, sino con dejar atrás tantos sueños perdidos".

Segunda provincia afectada por recortes

El gobernador también recordó que Salta es la segunda provincia afectada por los recortes de Nación. "Señoras y señores legisladores, este es el contexto económico en el que nos encontramos. Pero permítanme ahora hacer un resumen, que no llega a detallar la enorme cantidad de acciones y obras realizadas en estos últimos 4 años, y exponer algunos de los proyectos y acciones a desarrollarse, de aquí en adelante. Trabajamos con equilibrio presupuestario en todos los años de mi gestión, presentado sus correspondientes Cuentas Generales del Ejercicio.La cantidad de obras está detallada en el Portal que habilitamos en 2022 y que puede ser consultado por todos, desde cualquier lugar del mundo, por primera vez en una gestión en Salta", destacó.

Destacando el gran esfuerzo que viene realizando la provincia en medio de un contexto económico nacional más que complicado, en gran parte de su discurso, Sáenz remarcó el gran esfuerzo que realiza y realizó siempre el norte del país destacando la reducción de la deuda de la provincia, el gran crecimiento de la minería y la gran inversión en salud desde el comienzo de la pandemia. Antes del cierre el gobernador se dirigió al presidente, Javier Milei, en la previa de la Asamblea Legislativa que dará inicio hoy a las 21 en el Congreso de la Nación y dijo: Con humildad le vuelvo a pedir que nos sentemos en una mesa con grandeza, pero por sobre toda la cosa con respeto y nos pongamos a trabajar de una vez por todas para los argentinos, las elecciones terminaron".