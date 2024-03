Salta suspenderá la jornada simple ampliada por la falta de fondos de Nación

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología informó que debido a los recortes de transferencias nacionales, la Provincia decidió suspender la jornada simple ampliada, que implicaba una hora más de clases para los niños salteños.

Era el Gobierno nacional quien se hacía cargo de gran parte del salario de los docentes en esa hora adicional. Aunque debido a ese recorte en las transferencias también se vio afectado el incentivo docente y otros programas educativos.

Cabe recalcar que desde que el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmara la quita del incentivo docente, los gremios advirtieron de esta posible modificación en el horario escolar.

El Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) es un aporte económico del Ejecutivo Nacional a las provincias para mejorar los sueldos docentes. Por ese plus salarial vigente hasta enero de 2024, Salta debería haber recibido $945.562.912, pero como Nación no renovó el decreto que extendía su validez, no recibió nada.