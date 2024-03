El 20% de los alquileres de propiedades se hacen en dólares

En la semana que pasó, el dólar blue perforó los mil pesos y el Contado con liqui (CCL) bajó hasta los $1.021. Ambas cotizaciones registraron una merma del 21% desde el pico que tuvieron en enero donde superaron holgadamente los $1200. Esta situación de descenso de la divisa, comenzó a mover de a poco el mercado inmobiliario. Juan Biella, director de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), en diálogo con El Tribuno expresó que la baja del dólar hizo que aumenten las consultas y las operaciones en Salta.

"Es como que en un momento dado, la gente se quiso sacarse el dólar y volver a los ladrillos. Es algo positivo. Creo que ahora se va a reactivar el mercado porque no veo que haya una falta de dólares. Están aumentando los alquileres, veo que los propietarios están empezando a ser un poco más razonables. Es positivo a menos que haya un caos político en el medio", expresó el empresario.

Otro tema que tuvo gran repercusión en el mercado inmobiliario fue la derogación de la Ley de Alquileres tras la puesta en marcha del DNU de Javier Milei. Juan Biella destacó que se ha reactivado la compra-venta y se están haciendo operaciones de distintos montos que van desde 20.000 dólares hasta 500.000 dólares.

"Realmente, aumentó la venta. El libre pacto entre partes ha hecho que la gente nuevamente entienda o piense que comprar e invertir en la propiedad es tener una jubilación segura, así que se está moviendo mucho. El tema de alquileres también, hay bastante más ofertas y la gente tiene oportunidad de elegir, los precios están un poco altos todavía. Un 20% de las operaciones se está haciendo en dólares y el 80% se está haciendo en pesos. La actualización es trimestral o cuatrimestralmente y los contratos tipos son cada dos años", detalló el director del FIRA.

Un tema que sigue afectando a los inquilinos es la alta inflación. Los contratos que empezaron en enero, ya se proyectan actualizar con índices son bastante altos e inclusive, aquellos contratos que se firmaron antes de la publicación del DNU con actualización semestral, tienen sus primeras modificaciones y ya se ven inquilinos con algunos problemas de pago.

"Lo que es más complicado, es que sigue habiendo problemas de pagos con los comerciantes, ya hay un 5%, o un poco más ahora, de locales vacíos. No hay renovación, o sea, quiere decir la actividad económica está un poquito caída, no hay plata en el bolsillo de la gente. Sin embargo, nuestro mensaje siempre es cuiden el inquilino, porque inquilinos que cuiden la propiedad y que tengan capacidad de pago en los próximos 60, 90 días, no van a abundar", destacó Biella.

En este momento, las propiedades que llegan a su piso se están vendiendo todas, y se venden muy rápido. El empresario comentó que hay más ofertas de unidades de monoambiente y un dormitorio en el centro que antes estaban dedicadas al turismo.

"Es un segmento que una parte ha vuelto al mercado locativo anual y parte está en la venta, porqué por la baja que hubo de ocupación en esta temporada y encima a menos de la mitad de precio que la temporada del año pasado, hizo que haya más unidades para ofertar", señaló el empresario.

Al finalizar, el Director de FIRA consideró que el mercado locativo va a mejorar y se va a estabilizar notoriamente y que se van a recuperar el precio de las propiedades que habían bajado mucho. Si hizo una salvedad, al decir que en el mercado locativo tienen que haber "mucho diálogo" en los próximos meses porque que haya salarios congelados y locaciones que se actualizan con inflación, es una ecuación que no cierra.