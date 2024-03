Una cloaca se desbordó y causa malestar de vecinos en zona oeste

Una situación desesperante están viviendo los vecinos de Ampliación El Carmen, en la zona oeste de la ciudad. Y es que hace seis días padecen el olor nauseabundo de los fluidos cloacales que se filtran por las veredas de la calle Caseros casi esquina Eduardo Gauna.

A pesar de los reclamos constantes, los vecinos no reciben soluciones y ayer rebalsó la cámara séptica de una vivienda en Caseros al 2300. "Toda la semana llamamos y no nos dan pelota. Estamos hartos y ahora con esto no puedo ir a trabajar, no me puedo bañar y tenemos que estar encerrados para no aspirar el olor asqueroso", manifestó la propietaria de la vivienda afectada.

Las aguas residuales ya formaron charcos en las distintas esquinas de la calle Eduardo Gauna y se desplazan por las veredas.

Qué está pasando con las cloacas

La justicia ordenó a Aguas del Norte dejar de volcar líquidos en el río Arenales mientras no puedan ser tratados al 100 por ciento, medida que desde la Empresa se informó que es de imposible cumplimiento ya que para lograrlo es condición necesaria terminar la obra de la ampliación de la Planta Depuradora Sur, la cual se inició en la actual gestión de Gobierno y cuenta con un avance del 70%, pero que se está paralizando a partir de las medidas del Gobierno nacional.

También resolvió ordenar que la planta deje de volcar líquidos, medida que para ser cumplida se debería cerrar el ingreso a la planta, ya que la misma no fue construida para retener líquidos, lo cual es físicamente imposible.

En caso de cumplir con la orden judicial, los efectos de la medida serían de un gran riesgo sanitario para la población, ya que colapsarían las cloacas en las calles de la ciudad, generando problemas para 700.000 salteños.

Por su parte, el presidente del Directorio de Aguas del Norte, Ignacio Jarsún, consideró que “lo que la Justicia está planteando no nos da alternativas. Y no puedo acceder a sus medidas, porque si mañana dejamos de usar la Planta Depuradora, en 48 horas va a estar rebalsando la cloaca en cada una de las casas de Salta. Es decir, unos 700.000 habitantes van a tener problemas en sus hogares”.

“Hasta en la plaza 9 de Julio va a desbordar la cloaca”, aclaró Jarsún y agregó: “Considero que el problema es que la Justicia no está teniendo un criterio a la hora de tomar esta medida, esta decisión”.