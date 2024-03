"Muchos hoteles y restaurantes de Salta no vamos a poder pagar la boleta de la luz"

En medio de los preparativos para tener una Semana Santa a todo trabajo, llegaron las facturas de energía eléctrica. Las mismas tiene incrementos de entre un 180 y 200 por ciento. Dicho aumento fue de un mes a otro.

Es decir que un hotel 4 estrellas en la ciudad de Salta pagó en febrero 2 millones de pesos por la luz y para este marzo tiene que desembolsar 5 millones de pesos. El golpe, en este contexto de crisis económica, es casi de nock out para muchos hoteles y restaurantes no sólo de la ciudad de Salta sino de todo el territorio provincial.

El turismo es pilar fundamental en toda su geografía, pero con estas boletas peligran muchos negocios y en consecuencia: muchos familias trabajadoras.

"Estamos ante un escenario complicado con baja en el consumo, por la suba generalizada en los costos y ahora vienen con este tarifazo en la energía eléctrica. Desde el sector gastronómico y hotelero anunciamos que muchos comercios no van a poder pagar la boleta de la luz", dijo el presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

Juan Lucero, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

Desde la Cámara comenzaron a visibilizar la situación del sector, pero no descartan comenzar a estudiar profundizar en medidas legales. Se trata de una actividad que origina casi 60 mil puestos de trabajo, directos e indirectos, en casi todo el territorio provincial. Sería una catástrofe pensar en el colapso de turístico salteño.

Para tener una dimensión del golpe a los presupuestos empresariales se puede decir que el mejor hotel de Orán pagaba un millón y medio de pesos hasta febrero y ahora le vino 4 millones de pesos en la boleta de marzo. Un restaurante chico del centro de Salta pasó de pagar 400 mil pesos a 1.100.00 pesos. No hay administrador de empresa que pueda hacer algo mágico con ese tarifazo.

Por supuesto que hablamos de comercios que sólo reciben la boleta de luz sólo con el importe de la energía eléctrica. No es como los usuarios familiares que reciben en la misma boleta, al menos en Salta capital, lo que se paga por luz, agua y tazas municipales. Esas subas son solo de luz; de los otros importes es para otro informe.

La salida del programa de promoción turística PreViaje, la fuerte devaluación de diciembre de 2023, con su correspondiente suba en todos los costos de los insumos, la baja en la llegada de turistas a Salta (con un promedio del 40% de ocupación en lo que va del año) y a pesar de todo eso con valores en dólares que no se puede competir con otros destinos regionales hacen que este tarifazo en la energía eléctrica origina una situación límite.

"Si un hotel no tiene luz no puede recibir a gente. Si un restaurante no tiene energía eléctrica no puede mantener sus productos, no puede dar de comer. Entonces los comercios cierran, son familias que quedan sin trabajo, justo cuando comienza la temporada alta para el turismo en la Provincia. Nosotros no podemos trasladar las subas en la luz a los precios de nuestros clientes porque ya no lo podrán pagar y con eso dejarán de venir. Es por eso que decimos que la situación de nuestro sector está muy comprometida", concluyó Lucero.

Puestos de trabajo directos e indirectos del Sector Turístico en la Provincia de Salta:

- Año 2020: 40.504

- Año 2021: 46.470

- Año 2022: 50.335

- Año 2023: 55.311

Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de INDEC.

En sintonía

El reclamo y la visibilización de la Cámara de Turismo de Salta ocurre en forma simultánea a la aparición de un video en las redes sociales donde el gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, compara dos boletas de luz de usuarios similares, una de Salta y otra de CABA. En la factura salteña se paga casi 190 mil pesos y en la porteña un poco más de 21 mil pesos por la boleta que además es bimestral y con subsidio.

En primera persona

En la realidad de las calles salteñas ya se ven muchos comercios cerrados y carteles de locales en alquiler. La liberación de los precios llevó al libertinaje de alquileres. Paradigmático ejemplo es un negocio de comidas rápidas de San Martín y Alberdi que tras la renovación del alquiler, de 1 millón de pesos a 5 millones mensuales, cerró y casi una decena de familias quedaron sin trabajo.

Un kiosco de la zona del centro pasó de pagar 400 mil pesos a $1.200.000. Hablamos de una lata que vende golosinas, una heladera para bebidas, con toda la mercadería apiñada.

Lo peor de los alquileres no son los montos es que las renovaciones fueron con actualizaciones cada 3 meses. Por lo que el panorama a corto plazo parece terrible.

En los hoteles, además de la luz, subió el cable, la internet, en algunos casos las expensas, el agua, todo por arriba del 200 por ciento.

"Además de los aumentos generalizados de los servicios y costos, lo más preocupante es que no se ve a tantos turistas en la calle. El turista nacional casi desapareció de Salta. Ni hablar de los jubilados que venían a la Virgen del Cerro, los contingentes desaparecieron. Antes chocaban los micros en el centro y ahora no hay ni uno. Las combis de excursiones ahora se dedican a la minería. Las peñas, los boliches, los bares están vacíos y los extranjeros que vienen andan sueltos y son muy pocos. Si las autoridades no hacen algo urgente mucha gente se quedará en la calle sin trabajo", dijo una hotelera salteña.