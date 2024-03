Qué hacer en un día en Campo Quijano, el portal de Los Andes

El camino hacia Campo Quijano desde la ciudad de Salta se puede hacer por la ruta 51, en colectivo o en auto. Este viaje es de apenas 30 o 60 minutos desde el centro de la ciudad dependiendo la movilidad.

Otra opción es el tren, que si bien toma un poco más de tiempo, permite recorrer el interior de algunas otras localidades como Cerrillos y Rosario de Lerma, pero este servicio no se presta los fines de semana ni feriados.

Campo Quijano se ubica a 35 kilómetros de Salta, y ofrece una gran propuesta turística y de recreación. De fácil acceso, en un lugar que no puede faltar en tu agenda.

Quijano, además, es un eje productivo. En sus valles se ubica uno de los sectores productivos del agro como es el tabaco, mientras que en la zona de la puna se trabaja la extracción de minerales. También es la sede de producción de uno de los dulces de leche más ricos del país.

Cómo sería una visita de 7 horas

En este recorrido por Campo Quijano no puede faltar el recorrido por la plaza, la feria de artesanos, un paseo a caballo y las caminatas por los cerros que te llevan al corazón de la naturaleza. Para realizar este paseo, podemos suponer que el punto de partide es la Ciudad de Salta.

En colectivo se recomienda salir a las 9. Hay que tomar el corredor 6 que va a Campo Quijano, que tiene parada sobre calle san Martín, entre las peatonales Alberdi y Florida. A unas tres cuadras desde la Plaza 9 de Julio, hacia el sur.

Horario de llegada a Campo Quijano: 10. La parada central es la plaza Martín Fierro.

En tren los horarios de partida son a las 7.47 y 13,25. De regreso solo hay un servicio de vuelta a las 11. Estos horarios son para lunes a viernes ya que no hay servicio los sábado y domingo. El transporte sale desde la estación de trenes ubicada en Ameghino 699.

Sin embargo, para el fin de semana extra largo, desde la pagina oficial señalaron que no habrá servicio. "El viernes 29/3 y martes 2/4 no circulará el servicio Güemes - Salta - Campo Quijano. El lunes 1/4 solo circularán los trenes Güemes - Salta de las 6:15 hs. y Salta - Güemes de las 12:30 hs", señalaron.

En vehículo: saliendo a las 9 podrías estar llegando a Quijano en unos 30 o 45 minutos dependiendo el tráfico.

Las propuestas de desayuno se pueden encontar en distintos locales cerca de la plaza principal o sobre la avenida 9 de Julio (ruta nacional 51). Allí se pueden disfrutar de desayunos clásicos como infusiones: té, cafe, cortado, lágrima, acompañados con tortillas, bollos caseros, manteca, mermeladas caseras, hasta productos regionales.

Posibles circuitos de recorrido

Un paseo en Campo Quijano ofrece una gran variedad de propuestas. Si el recorrido se realizar en vehículo, se puede llevar hasta la villa veraniega de Río Blanco, seguir viaje hasta el paso del tren que da ingreso a la Quebrada del Toro, y seguir hasta la cascada de la parada de Chorillos.

Si el recorrido es a pie, la agenda de paseo puede ser más corta, pero no por eso menos interesante. Desde la plaza se puede llegar hasta la villa veraniega de Río Blanco en una caminata continua de 45 minutos. Y si se animan, con dos horas más de caminata se puede llegar hasta el puente de ingreso a la Quebrada del Toro.

Otros opciones pueden ser contrar una cabalgata desde la plaza Martín Fierro que los llevará en un paseo sin igual, al trote, a estos lugares fantásticos. También se puede recorrer el museo local y sus parques.

También se puede pensar en realizar este tramo, alquilando bicicletas que es otro servicio que se ofrece en un local ubicado a 100 metros de la plaza, sobre la ruta nacional 51, hacia el ingreso a la quebrada. Pero esta opción requiere que cierto entrenamiento físico ya que todo el recorrido es un subida y por algunos tramos de ruta de ripio.

La primer parada: Río Blanco

La primer parada, sobre la ruta 51, atravesando el pueblo es la villa veraniega de Río Blanco, antes de tomar la ruta que lleva hacia la ladera del cerro.

Al llegar al fina de la ruta 51, los visitantes se van a encontrar con una bifurcación de la ruta. Se debe tomar la mano izquierda, pasando del desarenador del río. Desde el ingreso, la Villa tiene una entrada única con un puente de tren del ramal C14, donde es inevitable parar para tormarse la primera foto que muestra el cerro, y el recorrido del río en todo su esplendor.

La villa ofrece una serie de casa de campo, además de un predio de cabañas de alquiler y en este sitio se encuentra además una capilla gótica. Nuestra Señora del Rosario fue construida por el general Ricardo Solá en 914.

El recorrido en vehículo desde la plaza Martín Fierro a la Capilla, toma 10 minutos.

Una vez realizado el recorrido por la Villa se puede comenzar el ascenso, sobre la ruta 51 camino al puente Quebrada del Toro y el paraje Chorrillos.

Puente Quebrada del Toro

A 20 minutos de viaje desde la plaza del pueblo, y luego de deleitarse con los paisajes que unen el río, los cerros y el verde, el paisaje comienza lentamente a cambiar. De a poco los árboles de vuelven más bajos, los cerros se tiñen de colores y las lajas empiezan a hacerse ver.

En este camino es que los viajantes se encuentran con el primer gran vestigio del viejo recorrido del Ramal C-14. Para los más curiosos, ese avistaje de los cerros, les dejará ver ductos, puentes y estructuras de piedra e hierro, que alguna vez fueron el camino de trenes de carga y pasajeros. Hoy gran partes de los recorridos están cubiertos por los derrumbes de los cerros, pero siguen mostrando el imponente trabajo de ingeniería que llevo del desarrollo a la Puna.

Cruzando la ruta 51, en la cima de los cerros de esta parte del camino se puede ver el puente de ingreso a la Quebrada del Todo. Al pie, existe una playa de estacionamiento y una referencia histórica del sitio. También se cuenta con un lugareño que ofrece servicio de cafetería, y comidas al paso.

En la ladera del puente se ubica un sendero que permite escalar, de forma sencilla hasta el puente.

Desde la cima de esta estructura se puede ver la dimensión de toda la quebrada, desde su inicio, y el camino de la ruta 51 que se adentra lentamente en este cambio de paisaje.

El tiempo de recorrido de este sector es de 30 minutos y se recomienda no realizar el cruce del puente a pie. El puente se ubica sobre la ruta 51, km 28.

Hora de almorzar

Si el recorrido se hace en vehículo a esta altura de la mañana, ya estamos sobre el medio día. Si se quiere se puede volver al pueblo para acceder a uno de los tantos resturantes, comedores y fondas con los que cuenta Campo Quijano y que siempre ofrece una variada carta, tanto de platos tradicionales como humitas, tamales, empanadas, picantes de mondongo, cazuela de cabrito y estofados, como los platos tradicionales como pastas, milanesas, supremas, las siempre exquisitas papas fritas y ensaladas variadas.

Si la opción es seguir camino hasta Chorrillos, y realizar la caminata hasta la cascada, la recomendación es comer algo liviano en el parador del puente de la Quebrada del Toro y seguir viaje.

También está la posibilidad de llevar una vianda, y disfrutar en medio de la naturaleza de una almuerzo frío y seguir viaje.

La próxima parada... Chorrillos

Haciendo el descenso del puente de la Quebrada del Toro se sigue camino sobre la ruta 51, hasta llegar al paraje Chorillos.

Estación Chorrillos se ubica a 2.111,35 msnm y a 24,5 kilómetros de Campo Quijano. Frente a la estación Chorrillos se encuentra el ingreso a la Cascada Escondida o Cascada Azul. Este paraje, es la estrella de este recorrido. Para llegar desde la ruta, este recorrido requiere de dos horas de ascenso por la quebrada. El circuito es de dificultad media, y no cuenta con servicios.

El descenso se puede realizar en una hora y media y se recomienda llevar agua potable para beber y algún snack.

Este escenario les mostrará el brote de agua cristalina y su descenso en cascada hasta el lecho del río. Un circuito recomendado para aquellos que aman las caminatas y el contacto directo con la naturaleza.

Para realizar este recorrido los recomendado es comenzar el ascenso entre las 14 y 15, ya que se trata de una caminata de al menos 2 horas. Y el retorno debe realizarse de día.

Es hora de volver

Si el recorrido se realizó en vehículo el descenso ya por ruta, desde Chorrillos puede realizarse desde las 18,30.

Si la opción fue a pie, a caballo o en bicicleta, puede que el recorrido se limite al puente de la Quebrada del Toro, y el retorno se hace a partir de las 17.

El punto de encuentro para dejar Campo Quijano, puede ser nuevamente la plaza Martín Fierro, donde se cuenta con el servicio de colectivos que los retornará a Salta, a su punto de partida.

Una opción para los domingo: la feria de artesanos en la plaza Martín Fierro

La feria de Quijano ya es un clásico de todos los domingos. Desde las 12 hasta las 20, los artesanos, productores locales y panaderos de la zona se ubican en la plaza para ofrecer sus productos.

Entre las propuestas más clásicas esta la tradicional tortilla a la parrilla, puede ser relleno con queso de cabra o con queso y jamón cocido, que se acompaña con un mate cocido o un vaso de api.

Además de las ofertas gastronómicas, los domingos también se puede encontrar a los productores de la Quebrada del Toro. Se trata de agricultores y ganaderos que ofrecen habas, chauchas, papas andinas, maíz capia, manzanas y peras y un especial queso de cabra.

La plaza Martín Fierro es el eje de la oferta comercial de Campo Quijano. Si llega en vehículo, se encontrará a tres cuadras del ingreso con el lateral de plaza, donde además se ubica una escuela, la biblioteca municipal, el edificio de la municipalidad y la policía.

A su alrededor se puede encontrar una serie de casas de comida, sitios de hospedaje, prestadores de servicios como paseos a caballo, guía de senderismo y por supuesto los servicios de remises y colectivos.