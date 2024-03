"Es innegable que hizo ruido en las inversiones los cambios en Minería"

El presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, estuvo en Salta el martes pasado. En una charla exclusiva con El Tribuno, planteó la necesidad imperiosa de lograr un trabajo en conjunto entre los gobiernos provinciales, la Nación y las empresas para poder impulsar definitivamente a la minería y que se convierta en uno de los principales factores del desarrollo económico del país.

Arribó a la provincia para encabezar la última reunión de comisión directiva de la CAEM. El encuentro tuvo lugar en la Casa Minera, que depende de la Cámara de la Minería de Salta y de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa), a donde asistieron también asistieron empresarios de Catamarca y Jujuy.

La jornada se realizó un día después de conocerse el nombramiento de Luis Lucero como secretario de Minería de la Nación, quien reemplazó, luego de casi dos meses de incertidumbre y acefalía en el organismo, a la ingeniera salteña Flavia Royón. Por esa noticia, uno de los temas durante la reunión de la cámara empresaria rondó en cómo hacer llegar los pedidos del sector minero al flamante funcionario.

La coincidencia hizo que en medio de esa reunión de comisión, Cacciola recibiera por primera vez el llamado del flamante funcionario nacional.

¿Cuáles son las expectativas con esta nueva gestión en Minería de Nación?

La verdad es que tenemos muy buenas expectativas. Luis Lucero es una persona que trabajó muchos años conectado con la minería. Trabajó para empresas de mucha envergadura (entre otras para Minera Alumbrera) y es consciente de la necesidad de que de una vez por todas el tema minero despegue. Así que la verdad que muy contento porque un día después de haber asumido pudimos haber tenido contacto. Pactamos una reunión (para el jueves próximo) para avanzar rápidamente en temas que nos son comunes a todos.

¿Cuáles son esos temas, las prioridades?

Las prioridades están vinculadas con todas las medidas que el Gobierno ya de forma global ha definido como importantes. Creo que con la acción conjunta de las provincias con la Nación y el sector empresario podemos empezar a transitar un camino para que la minería definitivamente se ponga en marcha. Y que no sean solamente los proyectos de litio los que han avanzado, sino que podamos avanzar con los proyectos de cobre y también que le demos un lugar especial a lo que es la minería del oro y de la plata y también la de tercera categoría, porque minería es todo.

¿Habrá un pedido especial por el proyecto de ley para crear el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)? ¿Cuán importante es que se apruebe?

Es fundamental, porque es una herramienta esencial para que los inversores que tienen proyectos avanzados empiecen a tomar decisiones sobre la posibilidad de construcción. Hablamos de unos cuantos proyectos de cobre y también algunos proyectos de litio. Un efecto adicional es que va a estimular la exploración.

¿Qué rol juegan las provincias, los gobiernos, en esto de tratar de impulsar la minería, de qué Nación tome conciencia de que la actividad tiene un potencial enorme para la economía del país?

Es fundamental, porque los gobernadores conocen de cerca los proyectos, saben la magnitud de los que ya están en construcción o operando. Y la verdad es que es muy difícil que quienes tienen que tomar decisiones a nivel nacional, imaginen la realidad de lo que es un proyecto en construcción o lo que es un proyecto en operación. Si hablamos en construcción y hablamos de un proyecto de cobre, es muy difícil que si no tienen un poder de convicción importante las autoridades puedan tomar conciencia de lo que significa, por ejemplo, 3.000 o 4.000 personas trabajando en un proyecto minero en construcción. De la movilización, los insumos, la generación de valor, la capacitación, los temas conexos, desarrollo de proveedores, educación. Todo eso es muy difícil imaginarlo si por un lado no se vive y por el otro es fundamental que los gobernadores hagan su mayor esfuerzo para transmitir lo que ellos ya han visto.

Hablamos de inversiones multimillonarias, en el proyecto de Cobre de Taca Taca se estima en más de 3.600 millones de dólares y en provincias muy relegadas como Salta esto sería una bisagra...

Definitivamente. Voy a repetir lo que vengo diciendo desde que asumí a fines de agosto del año pasado. Nosotros queremos transformar el potencial en realidad y la realidad está cerca. Si uno habla de cobre, hoy hay cinco proyectos que están en condiciones desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista ambiental, aunque le falten terminar permiso o lo que sea, están en condiciones de tomar una decisión de construcción. Y en el hipotético caso de que al menos esos cinco proyectos, cosa que no va a suceder inmediatamente, pero imaginemos que esos proyectos pudieran ir de la mano juntos, estaríamos hablando de un nivel de inversión anual en construcción, asumiendo que toman en el orden de cuatro años el periodo de construcción, de una inversión directa en los proyectos de 4.000 a 5.000 millones de dólares por año. Al cabo de cuatro años sería una cifra de 20.000 a 25.000 millones de dólares. Esto es fundamental de que todos lo tengamos presente y desde ya con el compromiso que tiene el sector, que tienen las provincias, que tiene la Nación, de desarrollar la minería con una conciencia responsable en materia ambiental y generando riqueza para el país.

¿Cuánto afectó a las inversiones la desprolijidad que se observó en el Gobierno nacional, de nombrar a una secretaria de Minería (Flavia Royón), despedirla al mes y dejar un organismo acéfalo por casi dos meses?

Y la verdad que es innegable que hace ruido, porque de alguna manera había un camino a transitar, pero hay definiciones políticas que a los que somos empresarios nos exceden. Entonces nuestro trabajo hoy es encolumnarnos con el nuevo secretario, ponernos a disposición, ya lo hemos hecho telefónicamente, y poder avanzar juntos. Todos estamos convencidos, por suerte, de que el trabajo mancomunado, público-privado, es fundamental, a todo efecto. Cuando hablo de trabajo público-privado englobo a las provincias, a la Nación, a las empresas y a los trabajadores, lógicamente.

La imagen de la minería en la población en general no es la misma ahora que hace unos años atrás, cuando se la veía de manera negativa, en términos generales ¿Cómo se logró no digo revertir totalmente esa imagen, pero sí mejorarla significativamente?

Creo que han confluido varios elementos. En primer lugar, hay provincias como Salta, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz y San Juan, donde la minería se ha consolidado un montón a partir de la construcción de la licencia social entre todos. Creo que todos hemos avanzado mucho, las autoridades provinciales, la conciencia sobre el cuidado ambiental, la cercanía con las localidades, la participación ciudadana y después ha habido otros factores que han jugado un papel muy importante. En este caso, sobre todo en el norte, el tema del despegue del litio, donde concretamente también han empezado a verse posibilidades que están vinculadas con la mejora de la calidad ambiental. Porque el litio, el cobre, tienen un papel fundamental en lo que es toda la electromovilidad y la posibilidad de tener menos emisiones. Todo eso cuesta mucho que se entienda, pero de a poco se va insertando en la sociedad. Entonces, cuando uno toma la foto de hace cinco años atrás, la va a ver totalmente desdibujada en comparación con la actual. Ahora, cuidado, no creamos de que está todo buenísimo y que hemos transitado el camino y demás. Hay que trabajar mucho sobre la concientización, hay que trabajar mucho sobre el hecho de que la gente se convenza de que la minería, y sobre todo en Argentina, porque es, en términos generales, muy nueva, trabaja con parámetros y estándares muy altos, y que por eso queda plasmado también la realidad de que no hemos tenido incidentes ambientales que hayan tenido que trascender. Se trabaja muy fuerte a conciencia. ¿Esto significa que no puede haber algún incidente o cosas por el estilo? No lo protege totalmente, pero sí es claro que el manejo ambiental de las operadoras en Argentina y en mucha parte del mundo se trabaja con una conciencia específica. Y todo esto, de a poquito, está confluyendo a que la minería se vaya instalando. Falta mucho, y tenemos mucho trabajo por delante, tenemos que seguir.