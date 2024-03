Antonelli: "Hay una caída muy violenta del consumo"

El economista Eduardo Antonelli analizó en profundidad la situación económica actual y compartió sus perspectivas sobre las políticas implementadas por el gobierno. Según Antonelli, la actual política económica se caracteriza por adherir a una posición extrema de anarcocapitalismo, lo cual ha generado una caída estrepitosa del consumo, las ventas, el producto bruto y el empleo.

El experto también destacó la importancia de no generalizar sobre la expansión monetaria, señalando que esta puede ser necesaria para estimular la actividad económica. Sin embargo, criticó la falta de consenso y diseño explícito en las medidas implementadas, como la apertura de la economía y la reducción del déficit fiscal.

"Milei y quienes lo acompañan adhieren a una posición extrema, el famoso anarcocapitalismo, que descree la de la intervención del Estado y por otro lado tiene un enfoque económico que considera que la economía necesita más inversiones. Con esa lógica han inducido esta liberación brutal de precios que ha representado una suba gigantesca de precios, lo cual ha producido una caída del consumo", remarcó el economista.

Por el otro lado, explicó que la baja de la inflación se debe a que al haber menos consumo, las empresas venden menos, se produce menos y estas menores ventas suponen que las empresas formadoras precio tienen que "ceder" en términos de subas de precios, pero aclara que la baja de la inflación se da después que haya "escalado" a niveles únicos, cuando el índice de precios tocó su punto máximo al registrar un alza mensual de 25,5% en diciembre del 2023.

"El balance es una caída muy violenta del consumo, ventas, producto bruto y empleo y por el otro lado este a favor que se está desacelerándose la inflación. En términos de proyecciones probablemente la inflación pueda descender un poco más, habrá que ver cuánto y la otra parte que es la reactivación yo la veo más difícil, salvo que se produzca una lluvia de inversiones, como quería Mauricio Macri", expresó Antonelli.

¿Recuperación?

Destacó que por ese lado podría haber un rebote de la actividad económica. También, el economista afirmó que va a ser difícil en los próximos tres meses recuperar lo que se perdió porque digamos la gente que dejó de consumir tendría que volver a hacerlo pero para eso se tendrían que recomponer sus ingresos.

"En el caso de los asalariados y los jubilados la recomposición ha sido parcial así que puede haber digamos una pequeña recuperación por ese lado pero no va a ser completa porque tanto asalariados como jubilados no han acomodado las cargas como para decir bueno estamos hemos empatado a la inflación, porque hemos quedo todos por debajo", resaltó.

Respecto a la decisión del Gobierno de dejar de emitir por lo menos para financiar a los gastos del Tesoro, Antonelli consideró que la impresión de dinero es inflacionaria cuando estamos dándole poder de compra a la gente sin que aumente la producción de bienes y servicios en ese caso. Hay como una "especie de subasta" de remate de los bienes y cuando hay más compradores los precios de los pocos bienes que se rematan aumentan.

"Generalizar y considerar que toda expansión monetaria es inflacionaria ya es más discutible. Si nosotros queremos que la actividad económica se expanda es entendible que también tiene que haber una expansión de la oferta monetaria, del dinero que hay en la economía. Tener una actitud dogmática respecto a la expansión monetaria no sirve porque no es correcta. En el caso del déficit fiscal sí porque está claro que no podía seguir aumentando gasto al ritmo que vino en toda la etapa del kirchnerismo", sentenció.