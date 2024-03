Uno a uno el estado de los proyectos en la importante cuenca del NOA

Mientras tanto estos proyectos se resuelven y la situación general del país toma un nuevo rumbo, en la cuenca del NOA los proyectos de una industria que se proyecta mucho más allá de los vaivenes de la política se siguen desarrollando y prueba de ello es la adquisición del Yacimiento Ramos ubicado dentro del municipio de General Mosconi que desde 1992 hasta diciembre del año pasado operaba Pluspetrol, por parte de la petrolera del grupo Techint que se quedó con una importante parte del paquete accionario de ese conglomerado en reemplazo de un holding brasilero que se estimaba podía adquirirlo a mediados de diciembre pasado.

Sebastián Barrios, secretario general del gremio de los petroleros privados de las provincias de Salta y Jujuy explica la importancia estratégica que tiene este traspaso de Ramos a manos de Tecpetrol una de las operadoras con mayor vocación de inversión en el norte. "" Para nosotros también es una muy buena noticia de cara al futuro que Tecpetrol se haya hecho cargo del Yacimiento Ramos como operadora. Tenemos conocimiento que la compañía tiene pensado hacer una campaña muy interesante en otra de sus áreas que es Río Pescado ( Aguas Blancas, departamento de Orán) y lo que se haga en esa área puede repercutir positivamente en Ramos. Por lo que sabemos el proyecto de Río Pescado es tan importante que podría afectar de manera muy positiva en toda la producción de Salta".



También de la mano de la misma operadora Tecpetrol en el área de Campo Durán -casi en el límite con Bolivia- en la actualidad se lleva adelante una campaña de reparación de un pozo -work over-

que tiene por objeto mejorar la producción de ese yacimiento que a pesar de su madurez - comenzó a ser explotado por la entonces estatal YPF a medidados de la década del '50 con volúmenes tan importantes que decidieron la construcción de la destilería, el gasoducto y el poliducto de Campo Durán- sigue aportando en especial gas a la producción salteña. "Ese trabajo comenzó a mediados de diciembre pasado y se estaría terminando a mediados del mes de abril. En esa misma zona Tecpetrol está llevando adelante una nueva perforación por lo que a los fines de la mano de obra y puestos de trabajo es muy importante".



En el área Chirete en tanto -oeste del departamento San Martín- la operadora Hick Luck "tuvo inconvenientes técnicos en el área y entendemos que están buscando recursos para hacer la perforación de un pozo inyector y otras instalaciones de manera que estamos espectantes acerca de lo que pueda suceder en ese campo".

Barrios precisó que en el caso de la provincia de Salta "a la reversión del gasoducto del norte que opera TGN se suma la reversión del poliducto Campo Durán que opera Refinor que es una obra anterior y que está bastante avanzada. En relación a la reversión del gasoducto del norte puede ser algo importante siempre y cuando el gas que nos envíen traiga cierta riqueza y que pueda ser procesada en la refinería de Campo Durán. En cuando a la reversión del poliducto de Refinor sucede algo similar, es decir tenemos que ser capaces de gestionar la manera de traer materia prima que garantice que el complejo Campo Durán siga funcionando, aumente los volúmenes para ocupar toda su capacidad operativa y por supuesto que se garanticen los puestos de trabajo".

En relación a la actividad del complejo el secretario general del sindicato recordó que "a mediados del mes de febrero tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación con la empresa Refinor pero lamentablemente nadie del gobierno provincial ni del gobierno central estuvieron presentes a pesar de lo delicado de la situación de la única refinería que la Argentina tiene en el norte del país y que no puede operar y vé peligrar más de 300 puestos de empleos calificados por la falta de materia prima. Ese desinterés nos dejó muy preocupados porque queríamos debatir la situación de la refinería, más tomando en cuenta que el área Chirete que es el principal productor de crudo de la provincia de Salta no está aportando. La situación de la refinería sigue siendo muy complicada porque no cuenta con la cantidad suficiente de materia prima para procesar y si bien la empresa no ha propuesto licencias el personal o alguna otra similar como sucedió el año pasado, eso no significa que el panorama haya mejorad".