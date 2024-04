Desde Diputados quieren saber quién controlaba a Posco

La noticia que dio a conocer El Tribuno sobre el operativo que realizó Migraciones junto a la Policía Federal en el que se identificó a trabajadores surcoreanos que habían ingresado al país como turistas y trabajaban en cargos de relevancia en la minera Posco disparó la atención en la Cámara de Diputados, donde quieren saber qué hizo el Ejecutivo provincial para evitar tal situación.

"Es notitia criminis", aseguró el diputado Guillermo Durand Cornejo, integrante de la comisión de Minería conformada en su mayoría por diputados del oficialismo. Según indicó el legislador opositor, a partir de conocerse la información, los legisladores tomaron contacto para coordinar un pedido de informe que se elevará al ejecutivo el próximo lunes. "Se presentarán ante la Cámara para que la próxima sesión sea aprobado", indicó el diputado. Aunque a la par destacó que, por el cambio de reglamento de Diputados que, advirtió, dilató el proceso de pedidos de informes, "ahora demora mucho tiempo, pero haremos lo posible para que se haga en el menor tiempo posible".

El legislador indicó que se pedirá información al Ejecutivo "para que digan si han hecho inspecciones de carácter minero y si otros organismos del Estado verificaron que estén dentro de la ley", en referencia a la Ley de Promoción Minera 8164, que, entre otras exigencias marca que las empresas deben contratar trabajadores locales "en una cantidad no inferior al sesenta por ciento (60%) de toda su nómina" en forma inicial.

Más allá del pedido en particular, el diputado advirtió que la información del Ejecutivo sobre la actividad minera hacia la Cámara de Diputados no es clara. "Hay una gran mora en cuanto a las respuestas de las áreas de Gobierno. De hecho me enteré por una diputada de la Comisión de Minería que desde el año pasado piden a Remsa que responda informes que nunca se pudieron obtener". Sobre Remsa S.A. (Recursos Energéticos y Mineros de Salta, S.A.), una "sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, responsable de administrar los recursos energéticos y mineros de la Provincia", según reza en su página web, el legislador aseguró que "no hay controles sobre esta empresa. Sería importante que la Auditoría controle", aseveró.

Presentación oficial de la firma

En marzo de 2022 el gobernador Gustavo Sáenz y directivos de Posco confirmaron al presidente Alberto Fernández el inicio de la planta comercial de litio en Salta. Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Productivo de Nación, Matías Kulfas, y la secretaria de Minería, Fernanda Ávila. Por la compañía, el CEO mundial de Posco Holdings, Choi Jeong Woo; el vicepresidente ejecutivo de Posco Holdings, Yoo Byeong-Og; el vicepresidente ejecutivo Posco Holdings, Lee Kyungsub. También el presidente de Posco Argentina, Kim Kwangbok y el embajador argentino en Corea, Alfredo Carlos Bascou. Con una inversión de 830 millones de dólares, preveían generar alrededor de 2.000 empleos locales.