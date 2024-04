Gastronómicos y hoteleros, a la Justicia por el tarifazo

Los gastronómicos y hoteleros de Salta, agrupados en la cámara que los nuclea, presentaron un amparo en la Justicia para frenar y revertir el tarifazo de la energía eléctrica que aplicó Edesa el mes pasado a usuarios de toda la provincia. La situación es muy compleja: algunos señalan que hasta pueden cerrar su comercio y hablan de aumentos injustificados. Son muchos los comerciantes que no quieren hacer público su caso por temor a represalias.

La acción de amparo fue impulsada por el presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica de la Provincia de Salta, Juan Eduardo Lucero, contra el Estado nacional y la Secretaría de Energía de la Nación "para que se declare la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 en el punto que se faculta a la Secretaría de Energía para definir el nuevo esquema de subsidios (art. 177) y a promover a su vez la medida cautelar de NO INNOVAR (…) solicitando desde este momento que la empresa distribuidora de energía eléctrica local (EDESA) se abstenga de facturar conforme a los aumentos autorizados por el artículo 177 del DNU 70/2023 y lo haga conforme lo venía realizando en forma previa al dictado del referido Decreto, hasta tanto sea resuelta la cuestión constitucional de fondo".

El objetivo del amparo es retrotraer las tarifas a febrero de este año y para ello, en la presentación, se mostraron casos de diferentes establecimientos afectados por los incrementos ilógicos.

El temor en este caso es que si no se detienen los aumentos, muchas empresas del sector gastronómico y hotelero podrían cerrar, lo que afectaría gravemente la plaza turística de Salta.

En diálogo con El Tribuno, Lucero explicó que al ver "los aumentos desmedidos que había para nuestra actividad y la cantidad de colegas que se les hace casi imposible pagar la boleta, pusimos nuestros abogados a trabajar para presentar un recurso de amparo a la Justicia Federal que tiene como objetivo volver a las tarifas de febrero de este año, a antes del aumento, y retrasar las tarifas a ese momento".

"Presentamos 20 casos de diferentes establecimientos hoteleros gastronómicos, incrementos ilógicos y aparte distintos, con una cuadra de diferencia... Todos los locales tienen un aumento distinto y no se explica bien por qué", advirtió y explicó que "hemos presentado varios casos mostrando que para esta entidad que usamos tanta electricidad, esto sería el comienzo del fin".

Lucero indicó a este diario que el sector que representa está "en un contexto complejo, con una baja en el consumo, con una situación en la que el turismo se ve afectado porque somos de las primeras cosas que la gente ha dejado de hacer… Viajar, salir…". Admitió que "el Ente había sacado una prueba de pagar (la factura) en 3 cuotas, pero es como estirar la agonía, uno va a poder pagarlo un mes, pero cuando se te junten las dos boletas más los tres meses, va a ser imposible".

Lucero consideró que "es muy complejo el panorama. Hoy muchos lo vemos como que es peor que la suba que tuvimos en su momento en el gobierno de (Mauricio) Macri, porque hay una baja notoria y, si genera que se pierdan puestos de trabajo, sería una lástima para el sector".

Aclaró no obstante que "todavía no tenemos aviso de algún negocio o comercio que haya cerrado, pero sí sabemos que con esta suba y todos los incrementos diarios, está costando mucho sostener las puertas abiertas".

El amparo

En la acción de amparo, reclaman que están ante la configuración de un caso concreto donde las nuevas tarifas no hacen más que perjudicarlos dado que los altos costos de la energía que se encuentran plasmados en las nuevas facturas no hace otra cosa que colocarnos en una situación límite respecto de la viabilidad de los negocios.

"Hablamos además de una actividad que emplea a miles de personas en nuestra provincia dado el carácter de política de Estado que se ha venido sosteniendo desde el año 1983 a la fecha, lo que ha logrado consolidar un sector fuerte que requiere de la cooperación público-privada de forma activa para que su crecimiento no se detenga", afirma la cámara en el amparo.

En el amparo presentado la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos denuncia que "la fijación por parte del Estado Nacional de un nuevo esquema de tarifas influye de forma negativa debido a que establece un traslado a tarifas de entre un 125 por ciento y un 337 por ciento de aumento para las tarifas de luz; y de un 168 por ciento a un 336 por ciento para las tarifas de gas".

"El Poder Ejecutivo, en un claro gesto inconstitucional, pretende usar un Decreto de Necesidad y Urgencia para instaurar una política permanente de eliminación de subsidios al sector energético sin seguir los carriles legales necesarios para la implementación de políticas de este tipo", advierten desde la entidad.

Señalaron asimismo que "derechos como el poder ejercer toda industria lícita (art. 14 de la CN) corre serio peligro de poder seguir ejecutándose (poniéndose además en grave peligro la fuente de trabajo de miles de familias que dependen de manera directa e indirecta de las actividades que desarrollan los miembros de la cámara)".

Indicaron que la razón de esta delicada situación es que "al haberse incrementado de forma absolutamente desmesurada los costos en los servicios de energía eléctrica, se pone en duda la posibilidad de existir un cierto margen de ganancia razonable por parte de los empresarios locales, que permita mantener sus actividades habituales".

La Cámara de Hoteleros afirmó que "hoy los miembros de la cámara se encuentran en un estado de total y completa incertidumbre debido a que están teniendo que llevar sus actividades adelante 'a ciegas' dado que no pueden conocer a ciencia cierta si el mes que viene continuarán su actividad o no por no poder afrontar los costos de energía".