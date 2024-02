"Luna llena de mancias y oráculos" es el nuevo paseo turístico en Salta

El sábado pasado, de 17 a 24, se realizó en la plaza Alvarado la séptima edición de la feria temática "Luna llena de mancias y oráculos". Entre los estands, dispuestos en forma de ele, podían apreciarse objetos de gran calidad y a precios muy competentes. La oferta era variada. Desde un puesto con productos enfocados en el bienestar emocional, mental, físico y dermocosmético de una reconocida multinacional suiza, hasta mesas con velas, sahumerios, cascadas para sahumerios, veladores, duendes, títeres y esculturas elaborados por manos salteñas.

Además, había servicios de lectura de diferentes sistemas oraculares como tarot, runas, cartas de ángeles, cartas de registros akáshicos, borra del café y péndulo, entre otras. Asimismo, se podía hacer alguna sesión abreviada de terapias alternativas como reiki, constelaciones familiares, biodecodificación, yoga, cuencos, registros akáshicos y regresiones a vidas pasadas.

En diálogo con El Tribuno Javier Verón, organizador de la feria, periodista, médium, lector de runas, numerólogo, terapeuta de registros akáshicos y reiki rúnico, señaló que conforman la lista unos veinte terapeutas y unos ochenta emprendedores y feriantes, que participan de una fecha u otra conforme su disponibilidad. También que es un éxito de asistencia de público cada plenilunio y que la demanda ameritaría colocarla al nivel y con la frecuencia de realización de otros paseos artesanales como los de la plaza Güemes, el Paseo de los Poetas, la Ameghino y la Balcarce.

Verón explicó que esta feria temática surgió de una necesidad propia, a la que constató una carencia compartida. "Vemos un crecimiento exponencial no solamente de participantes, sino sobre todo de salteños que se están acercando y conociendo que no hay nada místico, desconocido u oculto en nosotros, sino que somos muchos los que nos dedicamos al despertar de la conciencia para poder sanar en cuerpo, mente y alma", expresó.

Sin dudas, estos artesanos y emprendedores disonaban o se dispersaban entre otras propuestas feriales. "Es una feria temática, no es abierta para cualquier emprendedor o para cualquier artesano. Siempre los productos que se venden y los servicios que se ofrecen están relacionados con lo mágico y lo holístico. Se trata de un abanico de alternativas que le permiten al ciudadano salteño elegir qué opciones le resuenen más que otras para su sanación", precisó.

Sahumerios y más

Ana Laura Cortez (De brujas y más, sahumerios artesanales) tenía más de una veintena de sahumerios. Desde los tradicionales sándalo, benjuí, incienso y mirra, hasta los de sugestivos nombres como el afrodisiaco "reina de la noche" y el muy buscado "siete poderes". También vendía portasahumerios o distintas presentaciones de sahumerios (conos, conitos para cascada, barritas, en polvo, bombas y pastillas), algunos aromáticos y otros naturales como el de lavanda elaborado con flores de lavanda y el de palo santo hecho con esa madera.

Cortez señaló que lo más requerido son sahumerios en varillas finas o gruesas, de distintos aromas. Encabezan la lista de solicitados el sándalo, el palo santo y la lavanda, y acotó que esta presentación es la más tentadora por su practicidad. "Uno los enciende y se puede sahumar dejándolo en algún lugar de la casa hasta que se termine, mientras que a los sahúmos los tenés que llevar en mano para esparcirlos y mientras están encendidos no los podés desatender", comentó. En el estand ella distribuye un señalador de libros con las propiedades de veintitrés compuestos, para que el cliente tenga en cuenta cuál llevar dependiendo que quiera armonizar, purificar, atraer -según qué atraer- limpiar, estimular, abrir caminos, etcétera.

Acerca de qué beneficios le provee la feria, la analizó como una vidriera para comerciar y dar a conocer su emprendimiento. También ponderó la relación con el público que le posibilita estar dispuesta allí con su mesa y gazebo. "Nos cuentan sus necesidades, sus dudas, nos consultan sobre aromas, donde más hay ferias a las que asistamos, o nos cuentan sus experiencias con otros sahumerios, con otras formas de sahumar, o nos enteramos de otras costumbres", dijo. Y señaló que los que más la instruyen son los turistas nacionales, que le relatan experiencias y rituales de otras provincias. "Se convierte en un ira y vuelta entre nosotros y el público, que hace superenriquecedora nuestra permanencia en la feria y nuestro crecimiento", sintetizó. También detalló que las necesidades personalizadas -por un tipo de sahumerio, un aroma, o una forma de implementar un sahumerio- la llevan a innovar y a recoger después cómo fue el funcionamiento del pedido.

Ana Laura Cortez tiene un emprendimiento de sahumerios e implementos para sahumar. Walter Echazú

Los duendes

Zulema del Carmen Yapura está muy bien acompañada en su estand. Mundo Mágico Duendes se llama su marca y contó que se había iniciado con un local en El Carril doce años atrás. En aquel momento se dedicaba al cotillón y hacía souvenires y adornos para torta en porcelana fría. Además, dictaba clases a adultos mayores y niños sobre esta técnica y por la misma época hizo un curso de muñecos soft, con cuyos conocimientos armó sus primeros duendes. Después cerró el local e ingresó en el circuito de las ferias.

Agregó que hace tres años se dedica a full a la venta de duendes articulados en porcelana fría. Sin embargo, advirtió que quien los compra debe atender una verdad: no son muñecos. "Hay personas que creen en ellos porque son seres elementales y que hay que sacarlos a la luz de la luna llena para que tomen energías positivas. También sé que hay que darles un nombre y pedirles deseos, a sí como brindarles caramelitos, piedritas y moneditas", precisó. Existe un rumor de que ellos buscan a sus dueños y ella lo confirmó.

Mis duendes son todos diferentes entre sí y están hechos en porcelana fría sus caritas, manos y pies, mientras que sus cuerpos están hechos con alambre forrado con telas, sobre la que llevan la ropita. Los que más salen son los duendes de la fortuna y la prosperidad, también los niños, y a todos los hago con mucho amor", afirmó.

Zulema del Carmen Yapura es una artesana que hace duendes articulados. Walter Echazú

Magia rúnica

Andrea Meléndez, consultora de tarot y runas, compartió con este medio que "las runas y tarot son oráculos que nos sirven como una herramienta para el autoconocimiento. También nos sirven de guía para ayudar a las personas y para uno ayudarse a uno mismo".

Luego relató que la magia había captado su atención desde niña. "Me fijaba en cómo estaba la gente, me detenía en sus miradas, me preocupaba por sus estados de ánimo y quería escuchar a las personas, saber qué cosas las ponían alegres o tristes. Luego en un viaje a Buenos Aires encontré en una placita un libro de tarot y me lo compré, pero quedó archivado en mi biblioteca. Elegí una carrera universitaria, me recibí, ejercí un tiempo, hasta que un día tomé la decisión de estudiar tarot", detalló. En 2018 se recibió con Carolina Wilches e incursionó en la magia rúnica. "Es un camino que uno toma y no hay vuelta atrás, querés seguir sabiendo más, te seguís especializando", sintetizó. Acerca de cuáles preguntas se repiten entre los consultantes manifestó que buscan saber sobre una situación amorosa, cómo les va a ir en el trabajo o si tienen que optar por un espacio laboral o por otro. "No hay un congelamiento económico en general, sino más bien muchos cambios. Cambios que se están realizando dentro del trabajo, cambios por decisiones que las personas toman como dejar un trabajo para irse a otro, para mejorar económicamente o crecer. Y también decisiones como si les conviene irse al extranjero a trabajar", concluyó.