VIDEO. Baldu y Coco ya están en Salta para vivir el ESports Arena

El próximo 16 de agosto, el Centro de Convenciones de Salta será el escenario del ESports Arena, un encuentro que promete reunir a la comunidad gamer del norte argentino como nunca antes. Organizado por Infernales ESports, el evento contará con partidas en vivo, escenografía de alto impacto y la presencia de figuras reconocidas del mundo de los videojuegos.

La jornada se desarrollará de 9 a 23 horas y ofrecerá un showmatch de Counter-Strike 2 con transmisión en vivo durante 15 horas, pantallas gigantes, efectos visuales y la participación de periodistas de esports de alcance nacional. La propuesta busca acercar experiencias de primer nivel a las provincias y promover el crecimiento del gaming competitivo fuera de los grandes centros urbanos.

Baldu y Coco, protagonistas en la previa

Entre los invitados especiales se encuentran Baldu y Coco, creadores de contenido y analistas que ya están en la ciudad para sumarse a la cobertura y al espectáculo. En diálogo previo al evento, contaron cómo fue su llegada y primeras impresiones.

Conferencia de prensa de Baldu y Coco

“Llegamos ayer, tipo nueve y media de la mañana. Estuvimos recorriendo el centro, las plazas y algunos bares. Desde el primer momento te puedo decir que las empanadas son espectaculares, incluso nos mandaron unas caseras hermosas”, relató Baldu, destacando la calidez del recibimiento.

Sobre cómo se gestó su participación, explicaron que fueron contactados por la organización para sumarse no solo como analistas, sino también como creadores de contenido. “Es hermoso que se hagan estos eventos en las provincias. Con Valdo ya tuvimos varias experiencias, con Jota también, pero lo más importante es que nos da la oportunidad de conocer a la gente que no puede viajar a Buenos Aires. Ojalá cada vez haya más organizaciones que apuesten y nos representen a nivel internacional”, señaló Coco.

Un paso importante para la escena gamer local

Ambos remarcaron que la apuesta de Salta marca un paso clave para la expansión de los esports en el país. “Salta decidió dar este primer paso con esta organización, así que hay que bancar y ojalá que les vaya bien”, subrayaron.

La charla también dejó lugar para el humor y las anécdotas. Entre risas, Coco recordó un enfrentamiento anterior: “En el Movistar me había ganado Baldu, pero bueno, estamos en otro momento ahora”, deslizó, dejando abierta la posibilidad de una revancha 1vs1 durante el evento.

Con un cronograma cargado de acción y el respaldo de una producción profesional, el ESports Arena se perfila como un hito para la comunidad gamer del norte y una oportunidad para seguir fortaleciendo la escena competitiva en Argentina.