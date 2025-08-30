Nuevos estudiantes de intercambio se suman a la vida universitaria en UCASAL

La Universidad Católica de Salta dio la bienvenida a 23 estudiantes internacionales provenientes de Colombia, El Salvador, España, Bolivia y Chile, quienes complementarán su formación académica en la universidad durante el segundo semestre del año.

El pasado jueves 14 de agosto, el campus fue escenario de una jornada especial que comenzó con un desayuno de bienvenida, primera instancia de encuentro entre los estudiantes de intercambio y la comunidad UCASAL. Luego, autoridades y equipos de distintas facultades organizaron actividades recreativas pensadas para facilitar la integración y generar lazos entre los jóvenes.

Para muchos, el intercambio es más que un desafío académico: representa un reto integral. No solo implica adaptarse a nuevas formas de estudiar y a diferentes metodologías académicas, sino también aprender a convivir con culturas, costumbres y modos de vida distintos. En este proceso, los estudiantes desarrollan autonomía, fortalecen su capacidad de adaptación y amplían su mirada sobre el mundo. La experiencia, cuentan ellos, les permite crecer como personas al mismo tiempo que avanzan en su formación profesional.

Kevin Torres, estudiante de la Universidad Don Bosco (UDB) en El Salvador, destacó: “al momento de revisar las universidades que nos presentaron para hacer nuestro intercambio, pudimos observar que la UCASAL con nuestra universidad tiene muy buen complemento y muy buenas referencias de compañeros que han venido a estudiar aquí”.

Por su parte, Joshua Rebolledo, estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) en Chile, agregó: “Elegí UCASAL porque me hablaron muy bien, de hecho tengo una amiga que vino a esta ciudad y a esta misma universidad; me dijeron muchas cosas buenas”.

Si bien reconocen como desafío la adaptación a nuevas culturas y modos de vida, todos coinciden en que la universidad se convierte en un punto de encuentro que los une y les permite superar estas diferencias.

La llegada de estos estudiantes internacionales a UCASAL refuerza el compromiso de la institución con la internacionalización y la movilidad académica, así como también ofrece a los estudiantes oportunidades que enriquecen su formación, amplían horizontes y fomentan el diálogo entre países.

