Con apoyo de UCASAL, Serena Ureibe se recibió y vuelve a su comunidad para ayudar a otros

La historia de Serena Ureibe es un ejemplo del impacto que puede tener la educación cuando llega a comunidades históricamente marginadas. La joven de Misión San Francisco, en Pichanal, se graduó como Licenciada en Fonoaudiología en la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y se convirtió en la primera profesional en Ciencias de la Salud de su comunidad.

Su camino universitario fue posible gracias a una beca institucional que le permitió acceder a la carrera y desarrollar su vocación. Durante sus años de estudio residió en el albergue “Octorina Zamora”, un espacio destinado a mujeres de comunidades originarias que promueve el acceso a la educación superior junto con el acompañamiento y la contención durante la vida universitaria.

El trabajo final con el que culminó su formación estuvo enfocado en una problemática concreta de su entorno. Bajo el título “Prevalencia y factores de riesgo de disfonía en docentes que se desempeñan frente a alumnos en diferentes niveles educativos de las instituciones de la comunidad de Misión San Francisco, 2025”, la investigación analiza las afecciones de la voz en docentes de su localidad y busca aportar herramientas para mejorar su salud vocal.

Garantizar igualdad de oportunidades y acompañar trayectorias que impacten positivamente en la sociedad forma parte de la misión de UCASAL. Cada historia que refleja ese compromiso reafirma el valor de una educación con sentido social. En esta oportunidad, la universidad celebra esta graduación como un hito.

Al recordar su paso por la universidad, Serena expresó su agradecimiento por el acompañamiento recibido durante todo el proceso: “UCASAL me brindó una beca y la posibilidad de poder soñar con mi título universitario que hoy fue concretado. Le agradezco mucho a la institución por confiar en mí, por confiar en nosotras. Los sueños se hacen realidad y son motores de sueños cumplidos”.

También destacó el acompañamiento recibido a lo largo de su recorrido: “Son mis constructores de sueños. Hubo personas que me ayudaron a soñar, me acompañaron y estuvieron a mi lado para poder cumplir mis sueños y para los que vienen a futuro. El sueño cumplido lo hice hoy, pero uno que va más allá, es poder seguir formándome para volver a mi comunidad, para que los docentes, los niños y todos los que estén en Pichanal puedan estar mejor”.

El logro de Serena trasciende lo individual y se convierte en un símbolo del poder transformador de la educación superior cuando está orientada al servicio y al bien común. Su decisión de regresar a su comunidad como profesional reafirma el sentido profundo de la formación universitaria: generar oportunidades, promover el desarrollo integral y contribuir activamente al crecimiento de la sociedad.

