El Año Nuevo Chino también se vivió en UCASAL

Arrancó el año del Caballo de Fuego para China. En 2026, la cultura asiática celebra el año 4724. En medio de este hito, la Universidad Católica de Salta (UCASAL), junto al Centro Chino CLEC y otros involucrados, organizó una propuesta intercultural que sumó a múltiples sectores.

El Año Nuevo Chino pisó fuerte en Salta, donde se llevó adelante una movida que duró desde el 24 hasta el 27 de febrero; el evento tuvo lugar en la Ex Palúdica y en la Usina Cultural.

La iniciativa fue organizada en conjunto con la Municipalidad de Salta, el Gobierno de la provincia, la Embajada de la República Popular China en la República Argentina y la Octava Edición de la Ruta China.

En representación de UCASAL, participaron de la jornada de cierre (realizada el viernes 27) el Mg. Lic. Estanislao Villanueva, vicerrector de Extensión e Integración Universitaria; el Ing. Mario Ochoa, secretario de Planeamiento Estratégico; la Mg. Lic. Constanza Diedrich, vicerrectora de Posgrado y Formación Continua y la Mg. Valeria Vorano, secretaria de Asuntos Internacionales.

Durante cuatro jornadas abiertas, la comunidad salteña pudo disfrutar de actividades artísticas y culturales como exposiciones, música, shows en vivo, un taller de caligrafía, la tradicional Danza del Dragón y otras actividades, en un espacio pensado para el encuentro y el intercambio.

En este marco, el Centro Chino CLEC de UCASAL llevó adelante tres propuestas centrales. La primera consistió en la creación del carácter Fu, símbolo tradicional que se utiliza durante el Año Nuevo Chino para atraer la abundancia y la buena fortuna. Luego, se desarrolló una charla introductoria sobre esta festividad, abordando sus leyendas, historias, costumbres y los mitos que la rodean. Finalmente, se desarrolló un taller de plegado de papel tradicional chino, donde los participantes elaboraron el carácter Chūn (“primavera”), lo que despertó gran interés y curiosidad en el público.

La Lic. Claudia Soza, responsable del Centro Chino CLEC – UCASAL, destacó la relevancia de esta participación: “Para nosotros es muy importante formar parte de este evento porque como Centro Chino tenemos el objetivo de difundir el idioma y promover la cultura”. En ese sentido, subrayó que el trabajo del centro se desarrolla de manera articulada con distintos organismos e instituciones, fortaleciendo la cooperación cultural en la provincia.

Asimismo, señaló que el crecimiento de la comunidad china en Salta, especialmente vinculado al sector minero, ha generado un mayor interés por su cultura. “Muchas veces ciertos prejuicios surgen del desconocimiento. Por eso, promover la cultura y aclarar dudas es un rol fundamental para nosotros”, afirmó, remarcando el valor educativo de estas iniciativas.

Por su parte, Jin Li, profesora del Centro Chino CLEC, resaltó la calidez del público salteño y su interés por conocer más sobre esta festividad: “Encontré a la gente muy amable y muy interesada en nuestra cultura. Esta es la festividad más importante de China y es una muy buena oportunidad para acercarla a la comunidad”.

Con su participación, UCASAL reafirmó su compromiso con la internacionalización, el respeto por la diversidad cultural y la construcción de puentes comunitarios. A través del trabajo sostenido del Centro Chino CLEC, la institución continúa generando espacios de formación y encuentro que enriquecen la experiencia académica y fortalecen su vínculo con la sociedad, promoviendo valores de diálogo, integración y apertura al mundo.

