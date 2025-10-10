La Luna en cuarto menguante marca el cierre de un ciclo: predicciones signo por signo

Desde hoy se empieza a sentir la energía del cuarto menguante, una fase que invita a la introspección, la limpieza emocional y el cierre de etapas. Según los astrólogos, este momento simboliza el fin de un ciclo y la preparación para un nuevo comienzo.

El 13 de octubre, la Luna entra oficialmente en su fase de cuarto menguante y lo hace bajo el signo de Cáncer, amplificando la sensibilidad, el contacto con el pasado y la necesidad de contención emocional. Esta influencia puede sentirse desde el 10 de octubre, generando días de reflexión, calma interior y necesidad de silencio.

Se trata de un periodo ideal para ordenar emociones, cerrar capítulos y liberar cargas que ya cumplieron su propósito. El universo propone un movimiento hacia adentro: escuchar lo que el alma pide y encontrar el equilibrio entre el adiós y la renovación.

Predicciones para cada signo

Aries

La energía lunar toca el terreno emocional y familiar. Podrían surgir recuerdos o situaciones pendientes que piden resolución. Evitá actuar por impulso y priorizá la calma. Es tiempo de descanso, de cuidar tu entorno y de reconectar con lo esencial.

Tauro

Momento para revisar la comunicación con los demás. Prestá atención a cómo decís lo que sentís. Evitá discusiones y limpiá pensamientos repetitivos. Reordenar el entorno traerá equilibrio y claridad mental.

Géminis

La Luna menguante te impulsa a repensar el uso de tus recursos materiales y emocionales. Reorganizá tus prioridades y soltá hábitos que drenan energía. La simpleza será tu mayor aliada para recuperar estabilidad.

Cáncer

El menguante en tu signo te invita a una limpieza profunda. Viejas emociones o vínculos regresan para ser comprendidos y liberados. Este proceso puede ser sanador: cuidá de vos, de tu hogar y de tus afectos.

Leo

Tu cuerpo pide pausa. Bajá el ritmo y atendé tu energía vital. Es momento de descanso, de revisar hábitos y de soltar rutinas que no aportan bienestar. El arte, la música o el silencio serán refugios de sanación.

Virgo

Reevaluá tus vínculos y proyectos colectivos. Algunas amistades o grupos pueden perder sentido, pero eso abre espacio a conexiones más genuinas. Soltar lo que ya no vibra en tu frecuencia traerá orden y claridad.

Libra

La Luna influye en tu área profesional. Es momento de redefinir metas y de liberar presiones. Buscá actuar desde la coherencia y la autenticidad, sin forzar nada. La claridad llegará cuando te escuches a vos mismo.

Escorpio

Tiempo de revisar creencias, cerrar ciclos de estudio o aprendizajes. La expansión interior llega al comprender qué ideas ya no te representan. La introspección y la conexión espiritual te guiarán hacia una visión más clara.

Sagitario

Energía de transformación profunda. La Luna ilumina miedos, apegos y dependencias. Liberarte de ellos puede doler, pero también te devolverá fortaleza. Es un cierre que te prepara para un renacer más libre.

Capricornio

Las relaciones son el centro. Analizá tus vínculos con objetividad y soltá lo que ya no suma. Este ciclo invita a cerrar etapas con madurez y a poner límites desde el respeto. La serenidad será tu mayor poder.

Acuario

La fase menguante te impulsa a cuidar tu cuerpo y tus rutinas. Revisá hábitos, descansá y buscá equilibrio entre trabajo y salud. Pequeños ajustes diarios te devolverán energía y bienestar.

Piscis

Una oleada creativa y emocional se activa. Es momento de cerrar procesos sentimentales o artísticos que ya cumplieron su función. Canalizá tu sensibilidad a través del arte o la contemplación. Soltar ilusiones traerá inspiración nueva.

Rituales y energías del cuarto menguante

El cuarto menguante representa la purificación y el equilibrio. Es la fase ideal para limpiar el cuerpo, el alma y los espacios.

Encender una vela blanca, meditar o escribir aquello que se desea dejar atrás ayuda a acompañar este proceso. También es recomendable ordenar la casa, eliminar objetos que transmitan pesadez y descansar lo suficiente: el cuerpo acompaña la renovación emocional.

En lo simbólico, esta etapa enseña el valor de la pausa y del silencio. No se trata de hacer más, sino de permitir que lo viejo se disuelva con suavidad. La Luna menguante marca el cierre de un ciclo que, al concluir, deja espacio para nuevos comienzos bajo la próxima Luna Nueva.