A vuelo de pájaro: Campo Quijano vivió una jornada de observación y amor por las aves

Campo Quijano fue parte del Global Big Day, una iniciativa mundial que convoca a observar, identificar y registrar la diversidad de aves que habitan cada región del planeta. La jornada local se desarrolló en el perilago del Dique Las Lomitas, un entorno natural privilegiado que permitió a los participantes disfrutar de una mañana de aprendizaje, contemplación y conexión con el ambiente.

El encuentro reunió a vecinos, aficionados y amantes de la naturaleza, quienes, acompañados por los profesionales Javier Arias y Juan Juárez, recorrieron los senderos del dique con el apoyo del Club de Observadores de Aves (COA) Salta. Durante la salida de campo, los especialistas brindaron capacitación sobre técnicas de observación, identificación de especies y la importancia ecológica de cada ejemplar.

La actividad permitió registrar diversas especies características del ecosistema andino y del Valle de Lerma, reforzando el valor de Campo Quijano como destino ideal para el ecoturismo y la educación ambiental.

Desde la organización destacaron que las aves cumplen un rol clave en el equilibrio de los ecosistemas, ya que controlan plagas, polinizan, dispersan semillas y, además, inspiran a la comunidad con su presencia y belleza.