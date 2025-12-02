“DeCoArte Cerrillos”: una movida artesanal que busca dar visibilidad a los emprendedores locales

En Cerrillos, cuando alguien tiene una buena idea, la comunidad suele prenderse rápido. Así nació DeCoArte, una propuesta impulsada por Sebastián Dean, quien decidió recuperar el espíritu de las antiguas ferias municipales, ese espacio donde la gente podía mostrar lo que hacía con sus propias manos y creatividad.

El organizador, ligado íntimamente al diseño y las artes, contó que la intención es darle visibilidad a emprendedores que casi no tienen lugar en el mercado, esos que trabajan desde la casa, con dedicación, y que muchas veces quedan tapados por la producción industrial. “Aquí todo será artesanal, desde la comida, hasta la indumentaria, los adornos, la bijou, nada es industrializado”, explicó.

Emprendedores, arte y música

Aunque la convocatoria está pensada como una muestra de emprendedores, pronto se sumaron músicos y cultores de diversas artes, entre ellos, la plástica Fernanda Ríos, docente y creadora salteña; los Secuases del Folclore; la banda de rock Los del Río; Agustina y Liam; el profesor Fernando Torres; José Luis Escribas Mompó, poeta y músico; y toda la danza de Estudio 68.

El encuentro promete ser un lindo cruce entre arte, emprendimiento y comunidad. La feria será posible gracias a donaciones de comercios y vecinos. Lo que se recauda -gaseosas, caramelos, snacks- se compartirá con la gente que participa. A cambio, los organizadores pondrán los vasos, bolsas de papel y todo el descartable necesario para mostrar su importancia en cualquier evento o emprendimiento.

“Queremos visibilizar el buen uso de los descartables, que siempre está presentes en todo rubro”, explicó Dean, remarcando que incluso pequeños detalles ayudan a mejorar la organización y la higiene en ferias como esta.

Un comerciante con alma de artista

Sebastián Dean, impulsor de DeCoArte no sólo se dedica a los descartables, también se dedica a la pintura, la fotografía y juega con los colores. En su local tiene una pared decorada con diferentes tonos que, según cuenta, representan “la universalidad de las cosas”, una filosofía personal sobre la diversidad y la creatividad.

Esa misma visión la trasladará al evento, por lo que propone experimentar con los logos, los colores y las imágenes en las piezas de difusión, para que no se vuelvan monótonas. Afirma que la gente se cansa rápido de ver siempre lo mismo, así que él va mutando “como un camaleón” para mantener la atención.



¿Habrá más ediciones?. Todo dependerá de cómo responda la comunidad. Si la jornada del 6 de diciembre funciona, la idea es sostener el ciclo y que más emprendedores se sumen, en un pasaje céntrico ubicado frente a la plaza principal y que merece ser rescatado como un espacio para los emprendedores y las artes.

Por lo pronto, la invitación está hecha para este sábado en pasaje Macaferri, de 10 a 22. Con entrada libre, ambiente familiar y mucho talento local esperando ser descubierto.