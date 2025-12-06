DeCoArte Cerrillos: una movida artesanal que hoy tendrá lugar en el pasaje Macaferri

En Cerrillos, la creatividad hoy tiene cita obligada. El pasaje Macaferri se convierte en escenario de DeCoArte, una feria pensada para dar visibilidad a trabajadores y artistas que producen con oficio y no desde la industria. La iniciativa, impulsada por Sebastián Dean, busca recuperar el espíritu de aquellas ferias municipales donde el valor estaba en el oficio artesanal, el vínculo con la comunidad y la economía local.

Dean, vinculado al diseño y las artes visuales, remarcó que todo lo que se exhibe y se vende es artesanal, indumentaria, comida, bijouterie, decoración, ilustración, pintura, fotografía y productos de creación genuina. “La idea es que quienes trabajan desde sus casas, con tiempo y dedicación, tengan un espacio real para mostrarse y vender sin quedar opacados por lo industrial”, destacó.

Música, poesía y escena local

Lo que comenzó pensado como un encuentro de emprendedores hoy sumó artistas, docentes y músicos. Entre ellos, Fernanda Ríos, creadora plástica; Los Secuases del Folclore; Los del Río Rock; Agustina y Liam; el profesor Fernando Torres; el poeta y músico José Luis Escribas Mompó; y la puesta en escena de Estudio 68 con danza en vivo. La propuesta será un corredor cultural a cielo abierto que mezcla oficio, talento y encuentro vecinal.

La feria es posible gracias a donaciones de comercios y vecinos. Lo recaudado -gaseosas, caramelos, snacks- se compartirá entre quienes participan. A cambio, los organizadores aportan vasos, bolsas de papel y descartables, pero con la idea de educar en su uso responsable. “Queremos visibilizar el valor del buen uso del descartable: orden, higiene, presencia. También eso hace a un evento”, expresó Dean, destacando que los pequeños gestos logísticos son determinantes para que una feria resulte cómoda y sostenible.

El artista detrás del proyecto

Además de dedicarse al rubro de descartables, Sebastián Dean pinta, interviene paredes, juega con el color y propone un enfoque visual mutante. Esa filosofía, la de evitar lo monótono, también la aplica a la feria, con logos que cambian, paletas que se renuevan y piezas gráficas que buscan atraer sin repetirse.

Si el público acompaña, la intención es sostener DeCoArte como un ciclo permanente en este pasaje frente a la plaza, un sitio que los organizadores consideran ideal para recuperar como espacio artístico y emprendedor.



