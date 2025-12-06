PUBLICIDAD

18°
6 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Vida y Tendencia

DeCoArte Cerrillos: una movida artesanal que hoy tendrá lugar en el pasaje Macaferri

Este sábado 6 de diciembre, desde las 10 y hasta las 22, Cerrillos será escenario de una feria que reúne emprendimiento local, arte vivo, música y una fuerte apuesta comunitaria por el valor de lo hecho a mano.

Daniel Diaz
Sabado, 06 de diciembre de 2025 08:40

En Cerrillos, la creatividad hoy tiene cita obligada. El pasaje Macaferri se convierte en escenario de DeCoArte, una feria pensada para dar visibilidad a trabajadores y artistas que producen con oficio y no desde la industria. La iniciativa, impulsada por Sebastián Dean, busca recuperar el espíritu de aquellas ferias municipales donde el valor estaba en el oficio artesanal, el vínculo con la comunidad y la economía local.

Dean, vinculado al diseño y las artes visuales, remarcó que todo lo que se exhibe y se vende es artesanal, indumentaria, comida, bijouterie, decoración, ilustración, pintura, fotografía y productos de creación genuina. “La idea es que quienes trabajan desde sus casas, con tiempo y dedicación, tengan un espacio real para mostrarse y vender sin quedar opacados por lo industrial”, destacó.

Música, poesía y escena local

Lo que comenzó pensado como un encuentro de emprendedores hoy sumó artistas, docentes y músicos. Entre ellos, Fernanda Ríos, creadora plástica; Los Secuases del Folclore; Los del Río Rock; Agustina y Liam; el profesor Fernando Torres; el poeta y músico José Luis Escribas Mompó; y la puesta en escena de Estudio 68 con danza en vivo. La propuesta será un corredor cultural a cielo abierto que mezcla oficio, talento y encuentro vecinal.

La feria es posible gracias a donaciones de comercios y vecinos. Lo recaudado -gaseosas, caramelos, snacks- se compartirá entre quienes participan. A cambio, los organizadores aportan vasos, bolsas de papel y descartables, pero con la idea de educar en su uso responsable. “Queremos visibilizar el valor del buen uso del descartable: orden, higiene, presencia. También eso hace a un evento”, expresó Dean, destacando que los pequeños gestos logísticos son determinantes para que una feria resulte cómoda y sostenible.

El artista detrás del proyecto

Además de dedicarse al rubro de descartables, Sebastián Dean pinta, interviene paredes, juega con el color y propone un enfoque visual mutante. Esa filosofía, la de evitar lo monótono, también la aplica a la feria, con logos que cambian, paletas que se renuevan y piezas gráficas que buscan atraer sin repetirse.

Si el público acompaña, la intención es sostener DeCoArte como un ciclo permanente en este pasaje frente a la plaza, un sitio que los organizadores consideran ideal para recuperar como espacio artístico y emprendedor.


 

