Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra cada 13 de agosto

Cada 13 de agosto, el mundo dedica una jornada especial a reconocer a una minoría que, aunque representa solo alrededor del 10% de la población mundial, dejó una huella profunda en la historia de la humanidad: las personas zurdas.

El Día Internacional del Zurdo busca visibilizar sus desafíos cotidianos, romper prejuicios históricos y promover la inclusión en un mundo diseñado mayoritariamente para diestros.

El origen de la fecha

La conmemoración nació en 1976 por iniciativa del estadounidense Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International, Inc. Campbell eligió el 13 de agosto -un número tradicionalmente asociado a la mala suerte- como un gesto simbólico para romper supersticiones que durante siglos afectaron a los zurdos.

En la década de 1990, la celebración ganó proyección internacional gracias a The Left-Handers Club, con sede en Londres, que organizó en 1992 una gran reunión para reivindicar sus derechos y consolidó la fecha como efeméride global.

Un mundo diseñado para diestros

Ser zurdo implica enfrentarse a un entorno pensado para la mayoría diestra: desde herramientas y utensilios hasta escritorios y dispositivos electrónicos. Históricamente, muchos niños fueron forzados a usar la mano derecha -los llamados “zurdos contrariados”-, lo que generó problemas de adaptación y rendimiento. Hoy, aunque la inclusión avanzó, todavía persiste la necesidad de adaptar más objetos y entornos para garantizar igualdad de oportunidades.

La ciencia detrás de la zurdera

La preferencia por una mano u otra está determinada por la lateralidad, un proceso neurológico que suele definirse entre los 3 y 5 años de edad, aunque en algunos casos se detecta antes.

Estudios recientes señalan que más de 40 genes podrían influir en la zurdera, y que esta está asociada a una mayor actividad del hemisferio cerebral derecho, vinculado a la creatividad, la música, el arte y ciertas habilidades espaciales y lingüísticas.

Zurdos célebres que hicieron historia

A lo largo de los siglos, innumerables figuras destacadas demostraron que ser zurdo no es una limitación, sino una característica que puede ir de la mano del talento y la genialidad:

Ciencia y arte: Albert Einstein, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso, Vincent van Gogh.

Música: Paul McCartney, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, Gustavo Cerati, Charly García.

Deporte: Diego Armando Maradona, Rafael Nadal, Emanuel Ginóbili, Guillermo Vilas, Lionel Messi (caso particular de lateralidad cruzada).

Cine y cultura popular: Angelina Jolie, Robert De Niro, Marilyn Monroe, Charlie Chaplin e incluso el personaje de Los Simpson, Ned Flanders, famoso por su “Leftorium”.

Frases para celebrar la zurdera

El Día Internacional del Zurdo también es una ocasión para compartir pensamientos y reflexiones:

“Si la mitad izquierda del cerebro controla la mitad derecha del cuerpo, entonces solo las personas zurdas están en su sano juicio” W.C. Fields.

“Seas quien seas, sea cual sea tu posición social, sea alta o baja, ten siempre mucha fuerza y determinación. Haz todo con mucho amor y con mucha fe en Dios, que un día llegarás a tu meta” Ayrton Senna.

“Los zurdos están siempre en su sano juicio, incluso cuando el mundo gira al revés” Anónimo.

“No puedes ponerle un límite a nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegas” Michael Phelps.

“El mundo está al revés. Depende de nosotros enderezarlo” Barack Obama.

“Ser zurdo es vivir en un mundo al revés… y aún así seguir adelante" Anónimo.

“Los zurdos son preciosos; ocupan lugares que son incómodos para los demás” Víctor Hugo.

“Lo que parece ser un fracaso para ti, puede ser un éxito disfrazado” Jim Carrey.

“Los zurdos no son diferentes porque sean únicos; son únicos porque son diferentes” Peter-Cole C. Onele.