PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
15°
25 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

zonas afectadas por la crecida del río Bermejo
medio oriente en guerra
Fondo de Reparación Histórica
turismo en salta
Cáncer de colon
Huevos de Pascua
adopción animal
Cortes de luz
Robot para la casa
zonas afectadas por la crecida del río Bermejo
medio oriente en guerra
Fondo de Reparación Histórica
turismo en salta
Cáncer de colon
Huevos de Pascua
adopción animal
Cortes de luz
Robot para la casa

DÓLAR OFICIAL

$1410.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Vida y Tendencia

Yoga y bienestar, un evento gratuito por el mes de la mujer

La propuesta se realizará el sábado 28 de marzo desde las 16 en el Centro Cultural América, con clases, charlas y actividades enfocadas en la salud y el bienestar.
Miércoles, 25 de marzo de 2026 09:39

Escuchar esta nota - 00:00

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

En el marco del Mes de la Mujer, este sábado 28 de marzo se realizará en la ciudad de Salta un evento gratuito que combinará actividades de bienestar, yoga y alimentación saludable.

La propuesta, denominada “Mujer loto”, tendrá lugar a partir de las 16 en el Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23, y está abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades como hatha yoga terapéutico, yoga en duplas y espacios vinculados a la biodescodificación y la nutrición.

 

El evento contará con la participación de profesionales como Viviana G. en yoga terapéutico, Cintia Luque en yoga en duplas, Gisela Solange González en biodescodificación y Rossana Chanampa en alimentación saludable.

Además, la iniciativa propone una modalidad solidaria: quienes asistan pueden colaborar con la donación de ropa para bebés recién nacidos, pañales o ropa de mujer.

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro, conexión y cuidado integral, promoviendo hábitos saludables y el bienestar físico y emocional.

La actividad no requiere inscripción previa y se espera una amplia convocatoria durante la jornada.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD