El Maray 2026: dos días de tradiciones, música y encuentro en la quebrada de Escoipe

La Quebrada de Escoipe, en el municipio de Chicoana, se prepara para vivir una nueva edición de la Feria Integral Regional Comunitaria de Valles y Quebradas “El Maray 2026”, que este año llegará a su séptima edición junto al 5° Encuentro de Mujeres Gauchas. La propuesta se desarrollará el sábado 7 y domingo 8 de marzo en el kilómetro 41 de la Ruta Provincial 33, con entrada libre y gratuita.

El evento forma parte de la Temporada Turística de Verano de Chicoana y convoca a vecinos, productores, artesanos y visitantes de distintos puntos de los Valles Calchaquíes y la región. Durante dos jornadas habrá actividades culturales, juegos criollos, música en vivo y un espacio para la promoción de la producción regional.

La programación comenzará el sábado 7 a las 8 con la apertura de la feria y una mateada con yuyos espirituosos. A las 9 se realizará el izamiento de banderas y por la tarde, desde las 15, se desarrollarán juegos criollos. La jornada cerrará a las 19 con la clausura de las actividades del primer día.

El domingo 8, en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer, tendrá lugar el 5° Encuentro de Mujeres Gauchas. La feria abrirá nuevamente a las 8 y a las 9 se realizará el acto de bienvenida a autoridades, invitados y delegaciones gauchas, con el izamiento de banderas y la entonación del Himno Nacional.

A las 10.30 se llevará a cabo el homenaje a la Pachamama con el acompañamiento de la comparsa “Los Legendarios Mawas”. Luego, desde las 14, comenzarán los espectáculos artísticos con la participación de Los Chupachichis, el ballet “Aroma de Salta”, la bagualera Teodora Pérez, el grupo de tinkus “Musquy Waynakay”, Luna Carpera y su Bandoneón, David y su Conjunto Carpero y Lujuria Tropical, además de juegos criollos especialmente destinados a mujeres.

La jornada continuará con el sorteo de un bono contribución a las 18, el arreo de banderas a las 18.30 y la clausura a las 19. Durante toda la feria habrá venta de productos regionales, artesanías, comidas y postres tradicionales de la zona.