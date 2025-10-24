La danza árabe salteña rumbo a Buenos Aires

Este sábado 25 de octubre, a las 21, la Unión Sirio Libanesa, en San Martín 673, será escenario de “Al Íksir Oriental”, una cena show que combina danza, cultura y sabores árabes en un espectáculo pensado para celebrar la tradición y apoyar el arte salteño.

La actividad es organizada por el Ballet Profesional de Danzas Árabes Malena Iradis, busca recaudar fondos para viajar a Buenos Aires y representar a Salta en la próxima edición de los Martín Fierro de la Danza, donde la academia fue ternada con tres nominaciones. De los trece números seleccionados en todo el país, el estudio salteño fue el único en la categoría de danzas árabes en obtener este reconocimiento por parte de APTRA.

Las nominaciones alcanzan a la solista Malena Iradis, a la bailarina infantil Isabella Allue y al Ballet Profesional Malena Iradis, integrado por Ana Carrizo, Noga Coronel, Rocío Dip Gussoni, Rocío Ríos, Laila Flores, Camila Borja, Marianela Caro y Tamara Torres.

“Es un orgullo enorme para nosotras haber sido seleccionadas entre tantos talentos del país. Queremos representar a Salta con todo el esfuerzo y la pasión que ponemos en cada coreografía, y para eso necesitamos reunir los fondos que nos permitan viajar y vivir esta experiencia”, comentó la profesora Malena Iradis, directora del estudio.

“Al Íksir Oriental” ofrecerá un despliegue de danza y sabores, con coreografías originales, vestuarios de brillo oriental y una propuesta gastronómica especialmente diseñada por Grissini Cultura Bistro para acompañar la magia de la noche.

Las reservas pueden realizarse al 3875101996, con entradas de $40.000 y $26.000, destinadas íntegramente a financiar el viaje del elenco.