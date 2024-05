Se develaron los salarios de la MLS, con Lionel Messi en la cima: el otro argentino que integra el top 10

Lionel Messi ha revolucionado la Major League Soccer (MLS) no solo en el ámbito futbolístico sino también en el económico. Desde su llegada en julio pasado, el astro argentino ha generado un impacto significativo. Recientemente, la MLS Player Association (MLSPA) reveló una guía actualizada sobre los salarios de los futbolistas de la liga, destacando que el campeón del mundo en Qatar 2022 posee el sueldo más elevado tanto anualmente como con los bonos adicionales.



Messi, según la MLSPA, percibe un sueldo base anual de 12 millones de dólares, que alcanza los 20.446.667 dólares si se consideran las compensaciones adicionales. Esta cifra, que corresponde a los acuerdos hasta el 25 de abril, excluye beneficios de sus acuerdos con Apple y Adidas. El astro rosarino, ganador de ocho Balones de Oro, aventaja por poco más de cinco millones al segundo en esta selecta nómina, el italiano Lorenzo Insigne, estrella de Toronto FC (15.400.000).



El podio lo completa su amigo y compañero de equipo, el volante central español Sergio Busquets, con ganancias de 8.774.996, desplazando de este modo de la nómina del año pasado al suizo Xherdan Shaqiri jugador del Chicago Fire (8.153,000). La particularidad dentro del caso del ex Barcelona es que la mayoría de su salario es gracias a su sueldo base. En el quinto lugar se encuentra otro argentino. Se trata del delantero surgido de River Plate Sebastián Driussi, con un ingreso total de 6.722.500 dólares en el Austin FC, de los cuales 4,5 millones corresponden al salario anual.



El ranking de los futbolistas con mayores ingresos incluye al italiano Federico Bernardeschi (casi 6,3 millones en Toronto FC), el sueco Emil Forsberg (6.035.625 en New York Red Bull), el mexicano Héctor Herrera (5,246.875 en Houston Dynamo), el alemán Hany Mukhtar (5.211.667 en Nashville SC), y el español Carles Gil (4.452.083 en New England Revolution).