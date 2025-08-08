Profundo pesar en Metán por el fallecimiento del gaucho “Cacho” Coronel

Un profundo pesar causó en la comunidad de San José de Metán el fallecimiento del gaucho Carlos “Cacho” Coronel, el jueves pasado, a los 68 años.

Fue un exfuncionario que se desempeñó con eficiencia y vocación de servicio a la comunidad en el denominado Canchón Municipal y era delegado del Instituto Güemesiano de Metán. Una de sus grandes pasiones fue visitar las escuelas con la vestimenta, el sombrero y el poncho salteño para contarles a los niños la vida y obra del héroe nacional, Martín Miguel de Güemes.

Entre otras actividades “Cacho”, como todos lo conocían en la localidad, fue presidente del fortín de gauchos Posta de Yatasto. Sus restos fueron velados en una sala céntrica y por la tarde de hoy (VIERNES) trasladados para ser cremados.

“Ahora nuestro querido “Cacho” Coronel pasa a ser un personaje de la historia de Metán. Lo conocí allá por el año 1977 cuando entré a trabajar en la Municipalidad y ahí nació una gran amistad entre nosotros”, dijo el gaucho y amigo de Coronel, Hugo Alberto “Taka” Morales.

“No era salteño, “Cacho” era santafesino; y cuando era niño llegó para estos pagos y tomó con mucho cariño nuestras costumbres y tradición, por eso hoy es un referente del gauchaje de Salta, porque era un fundamentalista Güemesiano”, destacó.

“Por eso se lo ha despedido con homenajes y guardias de los gauchos en el último adiós. En los bomberos también se lo recuerda con mucho cariño porque fuimos juntos unos de los primeros integrantes del cuartel de voluntarios de Metán, Posta de Yatasto”, recordó Morales.

“Compromiso con su pueblo”

“Acompañamos con mucho respeto y profundo dolor la partida de Carlos “Cacho” Coronel. Hay personas que no se van del todo. “Cacho” fue una de ellas. Su voz, su memoria viva de Güemes, su compromiso silencioso y firme con la historia y con su pueblo, quedarán para siempre entre nosotros”, dijo el intendente, José María Issa a través de sus redes sociales.

“A su esposa Marta Iñiguez, familia y seres queridos, todo nuestro abrazo en este difícil momento”, destacó.

“Un defensor de nuestras tradiciones”

“Con profundo pesar, desde el Fortín Posta de Yatasto queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento y acompañamiento a la familia del señor Carlos "Cacho" Coronel, quien en el día de hoy ha partido a la eternidad”, expresaron desde el fortín que supo integrar con amor.

“Cacho”, expresidente de nuestro Fortín, fue mucho más que un referente institucional: fue un verdadero gaucho de corazón, un defensor incansable de nuestras culturas, tradiciones y raíces. Su compromiso con los valores del hombre de campo, su respeto por la historia y su entrega desinteresada marcaron una huella imborrable en cada una de las personas que compartimos con él el amor por la tierra, la patria y la tradición”, destacaron.

“Hoy despedimos con dolor, pero también con gratitud, a un hombre que vivió con nobleza y orgullo su vocación gaucha. Que su legado nos siga guiando, y que su espíritu permanezca en cada jineteada, en cada marcha, en cada izada de bandera”, indicaron desde el fortín Posta de Yatasto.

