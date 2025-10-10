¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
17°
10 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Turismo en Salta
Elecciones 2025
Ucasal
Ucasal
Ucasal
vicente cordeyro
Amistoso
Federal A
folclore
Golpe al narcotráfico
Turismo en Salta
Elecciones 2025
Ucasal
Ucasal
Ucasal
vicente cordeyro
Amistoso
Federal A
folclore
Golpe al narcotráfico

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Sin Messi, Argentina venció 1-0 a Venezuela en su primer amistoso de la gira por Estados Unidos

Messi no juega y está en un palco del Hard Rock Stadium.  El martes será el turno de enfrentar a Puerto Rico, en el segundo duelo de la fecha FIFA.
Viernes, 10 de octubre de 2025 21:26
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 La Selección argentina ya se enfrenta con Venezuela, en un encuentro amistoso que se lleva a cabo en el Hard Rock Stadium de Miami, con miras al Mundial 2026. A los 31 minutos del primer tiempo, Giovani Lo Celso abrió el marcador para la Selección.

 

Entre los dirigidos por Lionel Scaloni no está el capitán Lionel Messi, ya que este sábado disputará un partido con su equipo, Inter Miami, en la Major League Soccer (MLS).

A continuación, las formaciones de ambas selecciones y otros detalles del partido.

Estadio: Hard Rock Stadium.

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: José Contreras; Teo Quintero, Alessandro Milani, Nahuel Ferraresi, Jon Aramburu; Kervin Andrade, Cristian Cásseres, Telasco Segovia, Juanpi Añor; Gleiker Mendoza y Alejandro Marqués. DT: Oswaldo Vizcarrondo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD