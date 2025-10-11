¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
32°
11 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

caso cordeyro
Deportivo Madryn
Primera Nacional
Coronel Olleros
Las murciélagas
Liga Profesional de Fútbol
Scott Bessent
Párense de Manos 3
Salta
Diane Keaton
caso cordeyro
Deportivo Madryn
Primera Nacional
Coronel Olleros
Las murciélagas
Liga Profesional de Fútbol
Scott Bessent
Párense de Manos 3
Salta
Diane Keaton

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1475.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Banfield vs. Racing EN VIVO, minuto a minuto: la academia quiere el triunfo para acercarse a los puestos de clasificación

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Nazareno Arasa y la colaboración desde el VAR de José Carreras.
Sabado, 11 de octubre de 2025 18:12
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

 

Racing ya visita a Banfield, en un partido correspondiente a la duodécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol donde no cuenta con varias de sus figuras. Bruno Zucilini, a los 26 minutos del primer tiempo, marcó el 1 a 0 para la academia.

 

El encuentro se lleva a cabo en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Nazareno Arasa y la colaboración desde el VAR de José Carreras

Banfield – Racing

Estadio: Florencio Sola

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: José Carreras

 

Las alineaciones de ambos equipos:

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Nicolás Meriano, Sergio Vittor, Santiago López; Gonzalo Ríos, Martín Río, Santiago Esquivel, Tomás Adoryan; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Racing: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Alan Forneris, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Tomás Conechny, Adrián Balboa y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD