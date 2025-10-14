La hinchada, otra materia pendiente en la recuperación de Juventud Antoniana

Juventud sigue apuntando alto. Este viernes se enfrentará por la ida de la Reválida Fase 2 del Federal A con un objetivo que sorprendió a más de uno: no renunciar al ascenso.

Y después de pasar la tormenta ante Boca Unidos de Corrientes con una goleada y con la materia pendiente de conseguir un triunfo como visitante, el santo buscará meterse entre los 8 mejores frente a Gimnasia de Chivilcoy.

Pero lo cierto es que tanto esfuerzo dirigencial y futbolístico, en donde se esperaba solamente que conserve la categoría, los números hablaron, pero aún falta el apoyo del hincha que logre mostrar una verdadera fortaleza del santo como local.

"La verdad es que me llamó la atención que haya ido tan poca gente ante Boca, no sé a que atribuirle, a pesar que demostramos que el estadio Martearena podemos desarrollar nuestro mejor juego", señaló el presidente santo, Juan Carlos Segura.

En ese sentido comparó la cancha de Chivilcoy, que es muy parecida al Honorato Pistoia, pero aclaró que "Juventud despliega mucho mejor juego en el Martearena y se puede conseguir un buen resultado que nos permita ir más tranquilo a la definición".

Ánimo por las nubes

Al ser consultado de cómo se vive el momento puertas adentro, Segura destacó que "el ánimo de los jugadores y el técnico es el mejor. Están contentos porque hemos llegado a una situación en la que mucha gente no creía que íbamos a llegar".

"El grupo en cada paso que da se consolida más. Vemos la unión que hay entre el grupo de jugadores, el cuerpo técnico y la comisión directiva. Estamos formando una sola cosa que nos ayuda muchísimo", aseguró el mandatario.

Además resaltó que "se vienen todas finales de 180 minutos. Yo tenía temor con Boca Unidos porque era un rival que venía en levantada, y había ganado sólidamente".

De todos modos Segura aclaró que "frente al lobo de Chivilcoy le tengo más confianza a Juventud, porque en el partido que hemos jugado en Buenos Aires no nos llevó por delante". Cabe recordar que el santo perdió 1 a 0 en agosto pasado en de visitante por el Nonagonal.

Prueba de fuego

Pero lo cierto es que el plantel conducido por Germán Noce viene demostrando, bien o mal, pero cumpliendo y aunque la materia pendiente sea un triunfo como visitante, algo que no pudo lograr en todo el torneo también hay una prueba de fuego mutua, no solo del equipo, si no de la misma hinchada, que puja y presiona por buenos resultados, pero que, en su mayoría, no lo demuestra con la apoyo en cada partido.

Lo que tenés que saber...

Los socios: 3.700 son los socios que posee hoy Juventud Antoniana y se espera que a fin de año lleguen a ser 5.000.

Reciprocidad: en Juventud no confirmaron los dichos del titular del lobo, Juan Rimol, sobre la pago de alojamiento y comida en Salta por el cambio de fecha del partido de ida. "Pasa y sería parte de una reciprocidad deportiva en la categoría", dijeron.

Los cruces: el santo será local el viernes ante Gimnasia en el Martearena. La vuelta se jugará el 2 de noviembre en Chivilcoy, debido a la ubicación del equipo bonaerense en la Tabla General. El 26/10 no hay fútbol por las elecciones legislativas.

Paso a paso: si bien el objetivo 2025 de Juventud era mantener la categoría, parte de la dirigencia cree que la tarea se cumplió con la clasificación al Nonagonal. Pero lo cierto es que con una casa en orden y esfuerzo, el objetivo es ahora paso a paso.

Más que fútbol: "Nosotros estamos trabajando para que el Juventud crezca no solo en lo futbolístico, sino también en lo institucional y en lo que se refiere a distintas actividades, como hockey, voley, el fútbol sala", resaltó Segura sobre la planificación.