VIDEO. Messi sigue haciendo historia: el primer jugador en ganar dos veces consecutivas el MVP de la MLS

La MLS confirmó este martes lo que muchos ya imaginaban: Lionel Messi fue galardonado con el premio Landon Donovan MLS MVP 2025, y con ello marcó un hito histórico en la liga. Con su distinción, la segunda en dos años consecutivos, el astro argentino se convirtió en el primer jugador en lograr tal proeza desde la creación del galardón.

Durante la temporada regular, Messi anotó 29 goles en 28 partidos e hizo 19 asistencias, liderando la tabla de goleadores y asistidores. Gracias a esos números, también se llevó la MLS Golden Boot, un trofeo reservado al máximo goleador.

Pero su impacto no se limitó a la fase regular: en los playoffs fue clave para que Inter Miami conquistara su primer título de la MLS. El delantero registró un total de 15 participaciones (6 goles y 9 asistencias) en la postemporada, récord para una sola campaña de playoffs.

Al recibir el premio, Messi no dejó de reconocer el esfuerzo colectivo. “Muchas gracias a todos. Es un premio especial por lo que vivimos (…) Quiero compartirlo con mis compañeros porque fue un año exitoso para todo el grupo”, afirmó en la ceremonia celebrada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Messi se une así a la élite de la MLS: solo otro jugador, Preki, había logrado previamente dos MVP, en 1997 y 2003, aunque no de forma consecutiva. Pero ahora el rosarino rompe con todos los esquemas: no sólo gana el premio por segundo año seguido, sino que lo hace liderando en goles, asistencias, y llevando a su club a levantar la MLS Cup por primera vez.

Con este logro, Messi vuelve a demostrar por qué, incluso a los 38 años, sigue marcando diferencias en cualquier liga donde juegue. Un capítulo más en su legado, que suma galardones individuales e históricos para Inter Miami y la MLS.