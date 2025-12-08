Messi, el motor de un cambio histórico en el fútbol de Estados Unidos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami, el 15 de julio de 2023, marcó un antes y un después para el fútbol de Estados Unidos. No fue un desembarco simbólico ni un retiro dorado: su impacto económico, mediático y cultural quedó reflejado en los reportes de la MLS y en los análisis financieros de Forbes y Sportico, que coinciden en que el argentino modificó la dimensión de la liga y de la franquicia del sur de Florida.

En apenas cuatro años, Inter pasó de valer US$ 600 millones a cerca de US$ 1.200 millones, mientras que la MLS registró un salto equivalente en ingresos, audiencia y patrocinadores.

Un fenómeno deportivo y comercial

Messi llegó al último equipo de la liga y rápidamente cambió su historia. En su primer semestre ganó la Leagues Cup 2023 -el primer título del club- y desde entonces Inter Miami sumó otros trofeos menores que consolidaron su renombre internacional. Pero el golpe más fuerte estuvo fuera de la cancha.

Según Forbes, los ingresos del club se multiplicaron hasta ubicarse cerca de los US$ 180-190 millones anuales, lo que explica la duplicación de su valuación.

La llegada del rosarino provocó un aluvión de patrocinadores globales: Royal Caribbean, JPMorgan, Duracell, Heineken y Publix, entre otros, llevaron el crecimiento comercial del club a un 416 %, una cifra inédita en la MLS. La liga también registró un salto del 133 % en acuerdos comerciales desde 2023.

El imán Messi alcanzó todos los rincones del negocio deportivo. La camiseta número 10 rompió récords de ventas: las principales tiendas y plataformas reportaron un volumen global estimado en cientos de millones de dólares en merchandising. En redes sociales, Inter Miami vivió un crecimiento sin precedentes del 1.440 %, convirtiéndose en uno de los clubes más seguidos de América.

La revolución de las audiencias

El desembarco del capitán argentino potenció el proyecto de la MLS con Apple TV. El paquete Season Pass pasó de unos 110.000 suscriptores en 2023 a varios millones en 2024 y 2025, según estimaciones de la liga. Esa expansión ayudó a elevar en más de 120 % la audiencia general de la MLS en distintas plataformas.

Los estadios también sintieron el efecto Messi: cada partido de Inter como visitante registró llenos totales, incluso en ciudades con escasa tradición futbolera. Y el fenómeno logró algo que en Estados Unidos parecía improbable: volvió “mainstream” al soccer. Diversos estudios privados muestran un crecimiento de la práctica juvenil y un mayor interés de la población infantil por el deporte.

Un impacto que trasciende Miami

El peso económico general del fenómeno está respaldado por los informes de Forbes y la MLS: más ingresos, más patrocinadores, más audiencia y una valoración del club en alza sostenida.

De cara a 2030, la proyección con la inauguración del nuevo estadio Freedom Park eleva la valoración de Inter Miami a más de US$ 2.000 millones. Messi, quien renovó su contrato hasta 2028, seguirá siendo la figura central de un proyecto que ya cambió la historia de una liga y posicionó al fútbol en Estados Unidos como un negocio global.

La MLS nunca había tenido un embajador de esta magnitud. Y Estados Unidos, un mercado que siempre miró al fútbol con distancia, ahora habla su idioma. Messi no vino de vacaciones: vino a transformar. Y lo logró.

Los millones que generó Messi en la MLS

Impacto económico

Valor de Franquicia: El Inter Miami duplicó su valor, pasando de US$ 600 millones a US$ 1.200 millones .

Ingresos de la Liga: Aumentaron de 60 a 190 millones de dólares .

Venta de Camisetas: Generó US$ 200 millones en ventas.

Patrocinios: Inter Miami: Crecieron un 416% (marcas como Royal Caribbean, JPMorgan, Duracell). MLS: Crecieron un 133% .



Impacto mediático y digital

Apple TV: Los suscriptores pasaron de 110.000 a 11 millones .

Redes Sociales: Los seguidores del Inter Miami aumentaron un 1.440% .

Audiencia TV: La audiencia general de la MLS creció un 121%.

Impacto cultural y turístico

Turismo: Las visitas a Miami aumentaron un 15% .

Cultura Deportiva: Puso a Estados Unidos a hablar de Soccer y a la MLS en el mapa global. Llenó la totalidad de los estadios visitantes. El 53% de los niños ahora quieren jugar fútbol.



Impacto deportivo