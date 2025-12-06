VIDEO. Lionel Messi y un título más: cuántas veces salió campeón el gran capitán

Lionel Messi alcanzó los 47 títulos oficiales en su carrera tras consagrarse campeón de la MLS Cup 2025 con Inter Miami. El rosarino, que ya había dejado su huella indeleble en Barcelona, París y con la Selección Argentina, volvió a coronarse en Estados Unidos y amplió un palmarés que no parece tener fin. Desde su irrupción en 2005 hasta este presente glorioso, su trayectoria se sostiene en récords, hazañas y una inagotable capacidad de marcar diferencias en todas las canchas del mundo.

La más reciente vuelta olímpica llegó en Florida. Con un Chase Stadium colmado, Inter Miami venció 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup y Messi fue, nuevamente, determinante. Abrió el marcador con una definición quirúrgica y luego asistió en los otros dos goles para sentenciar la consagración. Fue el cierre perfecto para una campaña en la que el capitán fue figura en los Playoffs y líder absoluto del equipo del Tata Martino.

Esta estrella se suma a una lista interminable que comenzó en 2005 con el Mundial Sub-20 y alcanzó picos históricos con la Selección Argentina, incluida la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. También con Barcelona, donde escribió la historia grande del club y del fútbol europeo cosechando 35 trofeos, y en el PSG, donde agregó tres más antes de su desembarco en la MLS.

Tres títulos en Inter Miami

Messi no tardó en dejar su huella en Estados Unidos. Su impacto fue inmediato en 2023, cuando guió a Las Garzas hacia la Leagues Cup con diez goles y momentos inolvidables. Un año más tarde llegó el Supporters' Shield, tras una temporada regular extraordinaria con un récord de 74 puntos. Y en 2025 completó su trilogía con la ansiada MLS Cup, el título más relevante del fútbol estadounidense.

Su presencia transformó la franquicia, elevó el nivel competitivo de la liga y llevó a Inter Miami a un lugar que nunca había ocupado. Fue, una vez más, un líder deportivo capaz de convertir a cualquier equipo en candidato.

Los 47 títulos de Lionel Messi

Selección Argentina (6)

Mundial Sub-20 — 2005 Medalla de Oro JJ.OO. — 2008 Copa América — 2021 Finalissima — 2022 Mundial de Fútbol — 2022 Copa América — 2024

Barcelona (35)

Champions League (4)

2005/06 2008/09 2010/11 2014/15

LaLiga (10)

2004/05 2005/06 2008/09 2009/10 2010/11 2012/13 2014/15 2015/16 2017/18 2018/19

Copa del Rey (7)

2008/09 2011/12 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2020/21

Mundial de Clubes (3)

2009 2011 2015

Supercopa de Europa (3)

2009 2011 2015

Supercopa de España (8)

2005 2006 2009 2010 2011 2013 2016 2018

PSG (3)

Ligue 1 (2)

2021/22 2022/23

Supercopa de Francia (1)

2022

Inter Miami (3)