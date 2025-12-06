VIDEOS. ¡Messi, campeón en la MLS!: Inter Miami venció por 3 a 1 a Vancouver Whitecaps en la gran final de la MLS Cup

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

Lionel Messi lo hizo una vez más: vuelve a colgarse la medalla de campeón, al consagrarse con el Inter Miami en la MLS Cup, tras derrotar en la final a Vancouver Whitecaps por 3 a 1 en el Chase Stadium de Florida.

Con otra gran actuación del crack argentino, quien metió dos asistencia, las Garzas consiguen el primer título de su historia en la Major League Soccer.

En el partido disputado en el Chase stadium, el defensor colombiano Edier Ocampo en contra abrió el marcador a los 9 minutos para el Inter Miami. En el complemento, el mediocampista Ali Ahmed empataba el partido a los 15 minutos pero el argentino Rodrigo De Paul volvía a adelantar a los locales a los 29 minutos.

El partido lo sentenció el argentino Tadeo Allende con su gol a los 49 minutos del complemento.

Con este resultado, el Inter Miami se consagra campeón de la Major League Soccer por primera vez en su corta historia. Sus anteriores títulos habían sido la Supporters Shield en 2024 y la Leagues Cup en 2023.

Para el astro argentino Lionel Messi, este significa su título número 48 de su exitosa carrera. A nivel ligas, esta es la décimotercera que conquista en su palmarés.

Noticia en desarrollo...

Así fue el minuto a minuto de la final de la MLS:

18.48 | Final del partido, Inter Miami ganó 3 a 1 y se consagró campeón de la MLS Cup

18.45 | Goool del Inter Miami y título asegurado

Otra vez apareció Lionel Messi y con una gran asistencia le sirvió a Allende quien definió sin problemas para marcar el tercero.

17.40 | Se cumple el tiempo reglamentario y el árbitro adiciona 7 minutos más

18.20 | Gooool del Inter Miami, De Paul lo hizo

Lionel Messi recuperó el balón en tres cuarto de cancha, y habilitó a su amigo Rodrigo De Paul, quien definió cruzado al segundo palo del arquero a los 25 minutos.

18.11 | Vancouver se pierde el segundo

Casi después del gol del empate, el conjunto visitante estuvo muy cerca de marcar el segundo tanto, con una doble chance: Sabbi remató, la pelota pegó en el palo, le quedó el rebote y tras un nuevo disparo, el balón fue desviado por el arquero y dio en el otro palo.

18.09 | Gol de Vancouver

El mediocampista canadiense Ali Ahmed empató el partido para el Vancouver Whitecaps ante el Inter Miami a los 15 minutos del complemento.

17.55 | Arranca el segundo tiempo

El delantero Brian White tocó para su compañero e inició el complemento de la final de la MLS entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

17.35 | Terminó el primer tiempo

El equipo de Messi se va al descanso con la ventaja mínima en la final de la MLS.

17.27 | Müller se perdió el empate del Vancouver Whitecaps

El alemán no pudo superar a Ríos Novo, quien está concretando una actuación espectacular.

17.26 | Ríos Novo salvó al Inter Miami

Tras una gran asistencia de cabeza de Muller, el arquero argentino se hizo gigante ante la definición de Sabbi.

17.20 | White, el que más insiste en Vancouver Whitecaps

El atacante, de cabeza, le dio trabajo a Rocco Ríos Novo, que atenazó sin inconvenientes.

17.17 | Nueva chance de Messi para Inter Miami

Leo capitalizó un despeje defectuoso en la medialuna, pero su remate de zurda fue amortiguado por Ralph Priso y terminó en las manos del arquero.

17.11 | Débil tiro libre de Messi

Leo le quiso dar más precisión que fuerza y el arquero del elenco canadiense contuvo sin problemas.

17.09 | Vancouver Whitecaps se despertó

White aprovechó un envío al área de Andrés Cubas, pero su cabezazo fue defectuoso y se perdió por el fondo.

16.46 | Tarjeta amarilla para Brian White

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Brian White. Vancouver Whitecaps FC tiene un jugador amonestado.

16.43 | Tarjeta amarilla para Baltasar Rodríguez

El árbitro saca una tarjeta amarilla para Baltasar Rodríguez. Inter Miami tiene un jugador amonestado.

16.37 | Gol de Inter Miami

Édier Ocampo (en contra) pone a Inter Miami 1 a 0 frente a Vancouver Whitecaps FC.

16.50 | Allende y el primer aviso de Inter Miami

El argentino remató por arriba del travesaño.

16:45 | ¡Comenzó el partido! ¡El Inter Miami de Messi quiere ser campeón!

Casi 30 grados de calor en Fort Lauderdale y un sol intenso decoran la final de la MLS Cup 2025, con Inter Miami buscando festejar su primer título liguero en casa.

16.42 | ¡El trofeo dice presente en el Chase Stadium!

El ex basquetbolista Steve Nash fue el encargado de exhibir la presea en la previa de la final entre Inter Miami y Vancouver Whitecaps.

16:28 | Formación confirmada en el Vancouver Whitecaps

El entrenador danés Jasper Sorensen confirmó la formación del Vancouver Whitecaps para visitar al Inter Miami por la final de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Yohei Takaoka; Édier Ocampo, Tristan Blackmon, Ralph Priso, Mathias Laborda; Sebastian Berthalter, Andrés Cubas, Emmanuel Sabbi, Thomas Müller, Ali Ahsmed; Brian White. DT: Jesper Sorensen.

16:24 | Formación confirmada en el Inter Miami

El entrenador argentino Javier Mascherano confirmó la formación del Inter Miami para recibir al Vancouver Whitecaps por la final de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Sergio Busquets, Noah Allen, Jordi Alba; Mateo Silvetti, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez; Tadeo Allende y Lionel Messi. DT: Javier Mascherano.