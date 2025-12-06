VIDEO. Gran asistencia de Messi y gol de De Paul para el título del Inter Miami en la MLS

El mediocampista argentino Rodrigo De Paul marcó el 2-1 del Inter Miami ante el Vancouver Whitecaps, a los 26 minutos del complemento, en la final de la Major League Soccer.

En el Chase stadium, el equipo dirigido por Javier Mascherano se consagró campeón de la Major League Soccer al vencer 3-1 al Vancouver Whitecaps con el gol en contra del defensor Edier Ocampo, el tanto de Tadeo Allende y del mediocampista de la Selección argentina, Rodrigo De Paul.

Con el partido 1-1 y en campo propio, el mediocampista argentino nacionalizado paraguayo Andrés Cubas perdió la pelota con su compatriota Lionel Messi. El astro rosarino metió un pase al hueco para dejar mano a mano a su compañero de la Selección argentina que definió cruzado ante el achique del japonés Yohei Takaoka y marcó el gol que guió al equipo del estado de Florida a su primer título local.