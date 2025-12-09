Dejó a su novia en casa y luego murió

Un joven motociclista y trabajador de la construcción dejó de existir en un centro de salud, cinco días después de chocar a una vaca en la ruta provincial 204, distante 5 kilómetros de Las Delicias en el departamento Pellegrini, en Santiago del Estero.

La víctima fue identificada como Gerardo Bruno Suárez, de 22 años, oriundo de Las Delicias, pero con actual residencia en El Bobadal, departamento Jiménez. El chico agonizó varios días luego del siniestro vial que lo lesionó gravemente.

Pese al hermetismo y el profundo dolor en su núcleo familiar, trascendió que el 1 de diciembre Suárez trasladó a su novia a su hogar, en Las Delicias, en su motocicleta, allí se despidieron dulcemente y el joven salió ansioso hacia su residencia.

Ya de regreso y en horas de la noche, a las 20.40, en un sector muy oscuro, Suárez habría embestido a una vaca y el terrible impacto lo lanzó casi a diez metros sobre el pavimento, quedando gravemente lesionado, sobre todo en la zona de la cabeza.

La violencia del golpe repercutió de lleno en el cráneo del trabajador de la construcción, que no llevaba el casco puesto al momento del impacto contra el vacuno. Desde entonces, permanecía internado en el Hospital Regional. En forma simultánea, las redes sociales exteriorizaron el dolor de la familia, amigos y propiciaron cadenas de oración: todos, por Gerardo.

Pese a los denodados esfuerzos médicos, la vida del motociclista se fue de las manos en horas de la madrugada. La noticia provocó escenas desgarradoras, ya que sus seres queridos se aferraban a una esperanza colectiva. Informado, el fiscal Martín Silva ordenó una autopsia esclarecedora sobre el cuerpo del muchacho.