PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
9 de Diciembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Central Norte
Ríos & Asociados
Abuso sexual
Intento de homicidio
Especial
General Güemes
Rosario de Lerma
Salta
Boca Juniors
Central Norte
Ríos & Asociados
Abuso sexual
Intento de homicidio
Especial
General Güemes
Rosario de Lerma
Salta
Boca Juniors

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR BLUE

$1445.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Danubio quiere a Cavani en medio de su incertidumbre en Boca

El club de Montevideo ya se mostró interesado en el delantero en varias oportunidades.
Martes, 09 de diciembre de 2025 21:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El director deportivo de DanubioGustavo Matosas, volvió a manifestar públicamente el interés del club uruguayo por repatriar a Edinson Cavani, en un contexto de dudas sobre el futuro del delantero en Boca.

Notas Relacionadas

Sin ocultarlo, Matosas aseguró que el regreso del “Matador” sigue siendo un deseo vigente dentro de la institución franjeada.

Matosas sostuvo: “Ojalá que volviera, sería maravilloso” y remarcó que las puertas están abiertas de manera permanente. Incluso, expresó que estaría dispuesto a dar un paso al costado en su cargo con tal de garantizar un entorno de tranquilidad para el futbolista.

“Si él quisiera volver, yo podría hasta irme para que él se sienta muy tranquilo”, afirmó el director deportivo del club de Montevideo.

El dirigente también recordó los cruces ocurridos a mitad de año, cuando Cavani confirmó su continuidad en Boca, pero aclaró que la postura del club no se modificó. “La propuesta sigue para siempre”, subrayó, al tiempo que señaló que no volverá a insistir públicamente con el tema.

"Te armo el equipo para vos"

Matosas fue más allá y se animó a proyectar un escenario deportivo alrededor del delantero: “Le diría ‘te armo el equipo para vos’” y deslizó que, en caso de aceptar, le consultaría qué refuerzos le gustaría sumar para potenciar su rendimiento.

Cavani, de 38 años, atraviesa una temporada irregular y estuvo ausente en el último tramo decisivo de Boca, incluso sin minutos en la semifinal del Torneo Clausura frente a Racing en la Bombonera.

El uruguayo tiene contrato vigente hasta fines de 2026, aunque el vínculo contempla una cláusula de rescisión unilateral, lo que mantiene abierta la posibilidad de una salida anticipada. En Danubio, mientras tanto, el anhelo de su regreso sigue latente.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD