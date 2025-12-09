VIDEO. Alarmante deserción en la UNSa: de 9.000 preinscriptos, solo 4.500 logran sostener su trayectoria universitaria

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La Universidad Nacional de Salta (UNSa) atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos años en materia de deserción estudiantil. Según datos oficiales brindados por el secretario de Bienestar Universitario, Luis Portelli, durante 2025 se registraron casi 9.000 preinscripciones, pero solo 6.000 a 6.500 estudiantes completaron efectivamente el proceso de ingreso. De ese total, apenas unos 4.500 estudiantes lograron sostener su trayectoria académica, lo que expone con crudeza el impacto de la crisis económica en el acceso y permanencia en la educación superior.

“El estudiante de la universidad, en su mayoría, proviene de sectores populares. Muchos dependen de una beca para poder continuar. Hoy, el principal factor de abandono es la situación económica”, reconoció Portelli en el streaming de El Tribuno.

El perfil del estudiante que abandona

Desde la Secretaría de Bienestar explicaron que una gran parte del estudiantado proviene de *familias sin trabajo registrado*, con ingresos inestables, lo que obliga a muchos jóvenes a priorizar el trabajo por sobre el estudio. “Les cuesta sostener su trayecto formativo. Por eso las políticas de bienestar hoy son más necesarias que nunca”, sostuvo el funcionario.

A esta situación se suma una caída en el acceso a becas nacionales, como el programa Progresar, no solo por la pérdida de poder adquisitivo del beneficio, sino también por la baja en la cantidad de estudiantes que logran completar los requisitos.

Becas, comedor y merendero: el intento por frenar el abandono

Frente a este panorama, la UNSa reforzó el área de bienestar como una estrategia para contener la deserción. Actualmente se otorgan 2.400 becas de estudio en toda la provincia y funcionan 800 becas de comedor gratuitas por día, con un proyecto en marcha para ampliar el cupo a 1.100 raciones en 2026.

Las nuevas becas parciales tendrán un costo aproximado de 3.500 pesos por menú, muy por debajo del precio de una vianda en los alrededores de la universidad, que oscila entre 4.500 y 5.500 pesos.

Además, el merendero universitario pasó a funcionar de lunes a viernes, cuando antes lo hacía solo dos veces por semana, y hoy asiste a unos 700 estudiantes por tarde.

“El corazón de la universidad son los estudiantes. Por eso se destinó casi 2.000 millones de pesos del presupuesto al área de bienestar*”, explicó Portelli.

Boleto estudiantil: ampliar el acceso también para quienes hacen prácticas

Otro de los avances vinculados a la permanencia estudiantil fue la ampliación del concepto de alumno regular para el acceso al boleto universitario. Ahora, también podrán viajar con beneficio:

* Estudiantes de Enfermería en prácticas

* Tesistas

* Becarios de investigación

* Alumnos con trabajos de campo

“Ya cruzamos los datos con SAETA y la AMT. La idea es que en 2026 todos estos estudiantes puedan acceder sin quedar afuera del sistema”, indicó.

Déficit millonario y sueldos licuados

El contexto institucional tampoco es favorable. La UNSa cerró el último ejercicio con un déficit de 3.000 millones de pesos y el presupuesto 2026 proyecta un rojo de 4.500 millones. A esto se suma la pérdida de más del 40% del poder adquisitivo en los salarios docentes y del personal administrativo.

Portelli atribuyó el 60% de la crisis a factores externos, vinculados al financiamiento nacional, y el 40% restante a problemas heredados de gestiones anteriores.

Medicina y educación a distancia: claves para sostener la matrícula

La carrera de Medicina es hoy la más demandada de la UNSa, aunque aún enfrenta dificultades en los últimos años por falta de cargos docentes, una situación que la actual gestión busca regularizar.

En paralelo, la universidad proyecta implementar un sistema académico por créditos y relanzar el Sistema de Educación a Distancia, para permitir que más jóvenes del interior puedan continuar sus estudios sin necesidad de trasladarse.

“La deserción va a seguir creciendo si no se fortalece el acompañamiento”

Desde Bienestar Universitario reconocen que, si bien las políticas de asistencia se refuerzan, la deserción podría profundizarse en 2026 si no mejora la situación económica general.

“Vamos a sostener cada política que permita que los chicos permanezcan en la universidad. Hoy estudiar es, para muchos, un acto de resistencia”, finalizó Portelli.