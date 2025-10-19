San Martín (SJ) vs. Independiente, EN VIVO: el santo sanjuanino se puso en ventaja, seguilo minuto a minuto

San Martín de San Juan está derrotando a Independiente por 1 a 0, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

El rojo tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal a los 6 minutos del encuentro, pero el guardameta Matias Borgogno contuvo el remate de Pablo Galdames.

En el segundo tiempo, a los 16 minutos, San Martín de San Juan abrió el marcador. Juan Ignacio Cavallaro realizó un pase preciso que terminó en el mano a mano de Tomás Fernández frente a Rodrigo Rey, el extremo corrió y realizó una definición precisa que envió la pelota al fondo de la red.

Partido en desarrollo...