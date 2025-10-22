Flamengo vs. Racing, EN VIVO, minuto a minuto: la academia sueña con el Maracanazo y quedar a un paso de ganar la Libertadores

Racing ya tiene una prueba durísima este miércoles en el estadio Maracaná ante el Flamengo de Brasil por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Este encuentro, que es uno de los más importantes para la “Academia” en las últimas décadas, se lleva a cabo en el mítico estadio de Río de Janeiro partir de las 21:30 y se puede ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney+. El árbitro designado fue el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR está el ecuatoriano Carlos Orbe.

Racing llega a esta serie en un buen momento, ya que de los últimos nueve partidos que disputó solo perdió uno (ante River, en los cuartos de final de la Copa Argentina). Durante esta buena seguidilla, el equipo de Avellaneda le ganó la serie de cuartos de final de Copa Libertadores a Vélez con un global de 2-0 (1-0 en la ida y en la vuelta), mientras que en el Torneo Clausura acumuló cuatro triunfos y dos empates.

Esta es la primera vez que Racing juega las semifinales de la Copa Libertadores desde 1997, edición en la que fue eliminado en dicha instancia por Alianza Lima de Perú.