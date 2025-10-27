PUBLICIDAD

27 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Boca Juniors
Dólar blue en Salta
El clima en Salta
Morgan Stanley
Primera Nacional
Copa Libertadores
Oso Melero
Deportes

VIDEO. AL menos 16 heridos tras el vuelco de un micro con hinchas de Flamengo que viajaban a Buenos Aires

El accidente fue en autopista Presidente Dutra, en Río de Janeiro. Los “torcedores” viajaban a Avellaneda para la revancha de la semifinal de la Libertadores contra Racing.
Lunes, 27 de octubre de 2025 19:29
Un micro que transportaba hinchas del Flamengo volcó este lunes por la tarde en la autopista Presidente Dutra, a la altura de la localidad de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro.

Los “torcedores” se dirigían hacia Buenos Aires para alentar a su equipo en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores ante Racing Club, que se jugará el próximo miércoles desde las 21:30 en el Cilindro de Avellaneda.

Según informaciones oficiales de la Policía Federal de Carreteras, el accidente se registró alrededor de las 15:51 (hora de Brasilia) en el kilómetro 281 de la autopista, en dirección a San Pablo. El vuelco dejó un saldo de 16 heridostres de ellos en estado grave, aunque las autoridades confirmaron que no hubo víctimas fatales. 

 

En el lugar trabajaron equipos del Centro de Control Operacional, bomberos y efectivos policiales, quienes intervinieron rápidamente para asistir a los afectados y restablecer la circulación, que permaneció interrumpida durante varias horas.

El micro formaba parte de una caravana de cinco ómnibus que había partido desde Río de Janeiro con destino a la capital argentina. Uno de los vehículos perdió el control por causas que aún se investigan y terminó volcando sobre la banquina.

El siniestro generó una congestión de más de cuatro kilómetros en la ruta, mientras los equipos de rescate trasladaban a los heridos a distintos centros de salud de la zona.

A través de un comunicado oficial, Flamengo expresó su preocupación por el accidente y confirmó que se encuentra en contacto permanente con las autoridades locales.

Comunicado de Flamengo

“Flamengo tomó conocimiento del accidente ocurrido con el ómnibus que transportaba hinchas rumbo a Buenos Aires y contactó al intendente de Barra Mansa, Luiz Furlani, quien rápidamente puso a disposición el Hospital Municipal y la Santa Casa para asistir a los heridos. El club también contactó al Comando General del Cuerpo de Bomberos y está en contacto directo con la Superintendencia de PRF de Río, monitoreando todas las medidas en el lugar. Continuamos monitoreando la situación.”

Temas de la nota

