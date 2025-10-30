Maradona cumpliría 65 años: la noche en que el Gigante del Norte ovacionó al 10

Se cumplen 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, para muchos el mejor jugador en la historia del fútbol y una de las figuras más trascendentales de la Argentina.







El “Pelusa” nació el 30 de octubre de 1960 en el Hospital Eva Perón de Lanús. Fue el tercero de los ocho hijos que tuvieron Diego Maradona (padre) y Dalma Salvadora Franco, más conocidos como Don Diego y Doña Tota.

Maradona comenzó su carrera como futbolista en Argentinos Juniors y debutó en la Primera División el 20 de octubre de 1976, apenas diez días antes de cumplir 16 años. Desde entonces, su talento desbordante lo llevó a convertirse en el máximo ídolo del fútbol argentino y mundial.





Su huella quedó grabada en cada rincón del país, pero hay lugares donde su magia se recuerda con especial emoción. En Salta, su paso con la camiseta de la Selección marcó una noche inolvidable para miles de fanáticos que pudieron verlo brillar de cerca.



La Tapa de El Tribuno Deportes cuando inauguró las obras del Gigante del Norte. Fue 3 a 1 ante Marruecos. Diego hizo el último gol de penal. Fue la despedida de la Albiceleste hacia el Mundial de EEUU 94. Fue el último gol de Diego Maradona en la Argentina con la camiseta Albiceleste. Regó el césped del Gigante con su categoría. Esa noche había 30 mil almas en el estadio. Es curioso. Todos los salteños cuando se habla de este partido, estuvieron ahí, bueno fueron solo 30 mil los afortunados de ver a Diego con la Argentina en Salta. Una de las imágenes más recordadas de ese día fue cuando un hincha le tiró una naranja para que chupe su jugo, él no pudo con su genio e hizo gala de toda su habilidad haciendo jueguitos. Se llevó la ovación más grande de todo el Gigante del Norte. Hoy el Diego cumpliría 65 años y todos recuerdan su paso por Salta. Feliz Cumpleaños Barrilete Cósmico.