La Unión de Rugby de Salta presentó el Argentino Juvenil M-17 de la UAR

Mañana se iniciará el apasionante Campeonato Argentino juvenil M-17 de rugby, donde Los Mayuatitos tendrán participación y un duro debut. El seleccionado salteño integrará el grupo 2 de la zona campeonato junto a Tucumán, Cuyo (Mendoza) y Rosario.

Pero lo cierto es que Los Mayuatitos serán locales en la primera fecha y deberán enfrentar al siempre poderoso seleccionado de Rosario en la cancha del Jockey Club, a partir de las 15.30 horas, mientras que Tucumán recibirá en el Jardín de la República a Mendoza. La segunda fecha se disputará el próximo 8 de noviembre, en tanto que San Juan será la sede desde la tercera fecha hasta el cierre del Argentino.

Y ayer tarde, encabezado por el presidente de la Unión de Rugby de Salta, Alejandro Pavón y el entrenador Santiago Martos se llevó a cabo en la sede de la Uruguay 376 la presentación oficial y posterior conferencia de prensa.

En la oportunidad, Martos resaltó que "se viene trabajando con mucha expectativa, venimos ya hace bastante trabajando con los chicos, con el grupo. Estamos ya en una etapa de conjunción de un montón de cosas que venimos desarrollando. En eso el grupo viene firme. Creo que el punto nuestro es buscar nuestra mejor versión en aquellas fortalezas que tenemos y pensando en el rival, en el análisis que podamos haber hecho de su forma de juego. Buscar dónde va a haber oportunidades para que nosotros las podamos aprovechar y contrarrestar todas sus virtudes".

Al referirse al rival, destacó que "Rosario es un equipo dinámico, es un cuadro que viene siempre campeonando, que viene en los cuatro primeros del torneo. Propone juego en todas las instancias del partido y eso va a ser importante para nosotros contrarrestar y proponer lo nuestro".

En ese sentido resaltó que "nosotros creemos que tenemos buen desarrollo de las primeras fases, buenos puntos de obtención, somos intensos en el punto de encuentro y tenemos un equipo que se anima a jugar de todos lados. Creo que va a ser un partido digno de disfrutar y con mucha competencia a lo largo de los ochenta minutos. Creo que estamos muy contentos de que este torneo, aunque sea en la Juvenil 2017, regrese al ruedo".

Además habló del segundo partido. "A Mendoza ya lo veo como un equipo más de otro tipo de juego, una propuesta más de contacto. Estamos esperando a ver también cómo sale de su primera fecha y de seguro va a ser un desafío por delante", resaltó.

Finalmente señaló que "Tucumán va a ser un tercer partido muy difícil, con ya un torneo encima, con dos partidos que nos van a asentar en el campeonato".