Se abrieron las postulaciones al Deportista del Año 2025

El Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la Secretaría de Deportes, informó que se encuentra abierta la convocatoria para que asociaciones e instituciones deportivas de la provincia postulen a sus tres (3) deportistas más destacados del ciclo 2025.

El objetivo de esta iniciativa es reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros alcanzados por los y las atletas que se destacaron en distintas disciplinas a lo largo de la temporada 2025.

Las instituciones y asociaciones deportivas deberán completar el formulario de postulación a través del siguiente enlace: https://forms.gle/xupgFuB5nrcgcBny5 Formulario de Postulación – Deportistas Destacados 2025.

Asimismo, los antecedentes de los deportistas podrán remitirse directamente a la Secretaría de Deportes (Entre Ríos 1.550, Ciudad de Salta), hasta el jueves 20 de noviembre del corriente año.

Allí deberán consignar la información de la institución y de los tres deportistas seleccionados, y adjuntar la documentación requerida, que incluye:

Nota oficial de postulación firmada por el/la presidente/a o autoridad de la institución. Formulario completo con los datos de los tres deportistas.Tres (3) fotografías en acción de cada deportista correspondientes al año 2025.

La votación de los mejores deportistas del año se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre y la entrega de ternas y premiaciónse realizará el viernes 12 de diciembre de 2025.