Gimnasia y Tiro y Jockey Club inician desde hoy un nuevo sueño para Salta

Salta inicia un camino clave para conseguir dos plazas más para el Regional A de rugby, cuando a partir de hoy Gimnasia y Tiro y el Jockey Club inicien la liguilla 2025 de reclasificación.

De esta manera Gimnasia recibirá en su cancha de La Almudena a partir de las 18 a los tucumanos de Los Tarcos, mientras que Jockey Club deberá visitar, a la 16 a Old Lions en Santiago del Estero, que tuvo una pobre campaña en el Regional A, sumando solamente cuatro puntos en nueve fechas.

Pero lo cierto es que Salta podría tener tres plazas en el Regional del NOA de rugby del año que viene, ya que Tirgres RC aseguró una con una gran campaña, mientras que las otras dos podrían llegar de esta liguilla que se inicia hoy y durará tres fechas.

Para entender el tema de las plazas hay que sabe que estas no son nominales, no les pertenecen a los clubes que las ganan, sino a la unión de rugby a la que pertenecen esos equipos. Es decir que la plaza que ganó Tigres, o las que puedan obtener Jockey o Gimnasia, no serán de esos clubes, sino de la Unión de Rugby de Salta (URS). Esta entidad hará disputar el año que viene un certamen para definir los clubes que ocuparán esas plazas en el Regional del NOA de 2026.

Cabe destacar que Jockey Club y Gimnasia y Tiro llegan por ser primero y segundo, respectivamente, del Regional del NOA B, mientras que los tucumanos y santiagueños fueron los peores equipos de la fase clasificatoria del Regional A, ocupando los puestos 9 y 10.

El cuadrangular de la liguilla de reclasificación se jugará todos contra todos, a una rueda (solo tres fechas) y los clubes que finalicen en los dos primeros puestos obtendrán las plazas.

El fixture de los tres partidos

Primera fecha

Gimnasia (S) vs. Los Tarcos (Tucumán)

Old Lions (S.del Estero) vs. Jockey Club (S)

Segunda fecha

Los Tarcos (Tucumán) vs. Old Lions (S. del Estero)

Jockey Club (S) vs. Gimnasia

Tercera fecha

Los Tarcos (Tucumán) vs. Jockey Club (S)

Old Lions (S. del Estero) vs. Gimnasia

*Los dos primeros de la liguilla ganarán plazas para sus respectivas uniones provinciales.