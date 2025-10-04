Nerina Gaite dio un primer gran paso en el Mundial juvenil de ajedrez

La salteña Nerina Gaite (WFM) abrió este sábado con una victoria su participación en el Mundial Juvenil 2025 de ajedrez que se desarrolla en Durrés, ciudad portuaria a orillas del mar Adriático en la parte occidental de Albania. Hasta allí trasladó sus sueños la ajedrecista de nuestra provincia, que vuelve a estar presente en un cita mundialista de la FIDE, tras competir el año pasado en Brasil.

Durrës recibe a más de 700 jóvenes ajedrecistas de más de 80 países, acompañados de entrenadores, árbitros, líderes de delegación y figuras destacadas de la comunidad ajedrecística internacional. Durante dos semanas, Albania acaparará la atención mundial, convirtiendo este campeonato en una celebración tanto deportiva como cultural.

La Woman FIDE Master salteña (ELO 2.010) compite en la categoría Sub-18 junto a grandes exponentes de su edad y es una de las tres representantes que tiene nuestro país en Albania; junto a ella están el Maestro Fide Agustín Duarte y la WFM Jazmín Donda.

Gaite, única mujer titulada en la historia del ajedrez salteño, debutó venciendo con piezas blancas a Jona Recia de Kosovo (ELO 1.746) después de cuatro horas y media de juego y obtuvo su primer punto en el Mundial. El desafío para la salteña se renovará mañana domingo cuando le toque jugar la segunda ronda contra la WIM Afruza Khamdamova (ELO 2.409), de Uzbekistán, a partir de las 10, hora de nuestro país.

En total se disputarán once rondas, siguiendo el tradicional sistema suizo. El ritmo de juego se ajusta a las reglas de la FIDE: 90 minutos para las primeras 40 jugadas, más 30 minutos, más 30 segundos adicionales por jugada a partir de la primera. Hasta el próximo jueves se completarán las seis primeras ronda, el 10 de octubre será día libre y desde el 11 se retomará la acción hasta el 15, donde se coronarán los campeones en Sub-14, Sub-16 y Sub-18.

"Después de salir campeona argentina en abril me enteré de que existía la posibilidad de jugar el Mundial. Con mis entrenadores comenzamos a tener más clases y con mayor frecuencia. Además de tomar todas las clases virtuales de lunes a sábado, comencé a leer libros, a hacer tácticas, practicar repertorios, la apertura, así fui armando una rutina de entre tres o cuatro horas días", contó Nerina sobre su preparación para llegar en buenas condiciones al Mundial.

Además, Gaite fue muy clara a la hora de contar cuales son sus expectativas para el Mundial. "Yo arranqué en el puesto 26 por ELO, que es la puntuación que tenemos todos los ajedrecistas, entre 81 jugadoras, y quiero entrar entre las diez primeras. Sé que es un torneo muy duro, más acá en Europa, hay jugadoras que son muy buenas, pero quiero estar entre las diez primeras", señaló la ajedrecista del club AMI Salta.

La representante de nuestra provincia viene precedida de grandes resultados.Al campeonato argentino juvenil ganado en abril pasado, hay que sumarle el subcampeonato en el Panamericano de la Juventud realizado en Lima y el quinto puesto en el Campeonato Argentino Mayor femenino.