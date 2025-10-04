“Vuélvase a su país”: el comentario xenófobo de una docente a una alumna venezolana

Una docente del Colegio Nacional Nº 1 de Rosario quedó en el centro de la polémica cuando anzó una frase discriminatoria hacia una alumna venezolana: “Vuélvase a su país”. El momento fue grabado por otros alumnos y rápidamente se viralizó, generando un fuerte repudio en las redes sociales.

Según se observa en el video, la docente reta a una alumna y otra estudiante sale en su defensa. En un intercambio tenso, la profesora le dice: “Lo tenés que hacer. Y vos te retirás de clase porque yo no necesito que vos estés haciendo defensa. Y te vas a hablar con el preceptor y también con el vicedirector. Les voy a pedir que den una charla con vos”.

Ante esa situación, otra compañera responde: “A vos te suena mal, profe, pero si se la agarra con ella me voy a ir también”.

La docente reacciona: “Retírese usted también, ¿qué viene a hacer acá un gremio? Vuélvase a su país”.

La frase provocó un inmediato enfrentamiento verbal: varias alumnas cuestionaron a la profesora y le remarcaron que no podía decir algo así. Ella insistió: “Sí le puedo decir eso”.

La chica a la que fue dirigido el comentario habría llegado a Rosario desde Venezuela hace un tiempo, según trascendió.

Frente del Colegio Nacional 1 de Rosario. Foto: Maps

Tras la viralización del video, el Ministerio de Educación de Santa Fe citó a la docente para tomarle declaración. “Estamos en una etapa de investigación. Hay una denuncia de parte de una estudiante que recibió maltrato de su docente. Esta situación no la podemos tolerar, pero también hay que escuchar qué tiene para decir la docente”, explicó Daina Gallo Ambrosi, secretaria de Gestión Territorial Educativa.

La funcionaria detalló que se convocará a la familia de la alumna afectada y que se trabajará con el curso en materia de convivencia escolar. Además, aclaró que la docente no posee antecedentes similares en su legajo.