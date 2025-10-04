La Selección argentina Sub-20 le gana a Italia 1 a 0 y cierra el Grupo D del Mundial como líder

La Selección argentina Sub 20 vence a su par de Italia por 1 a 0, por la tercera y última fecha del Grupo D del Mundial que se lleva a cabo en Chile.

En más de un cuarto de partido, Argentina e Italia están desarrollando un encuentro friccionado, con ambos equipos sin poder vulnerar las defensas rivales.

La ocasión más clara la tuvieron los de Diego Placente con el defensor y capitán Julio Soler que desbordó por la derecha y envió un centro pasado que se fue cerrando y terminó pegando en el travesaño del arquero Nunziante.

A los 38', el mediocampista Lorenzo Riccio marcó el 1-0 para la selección de Italia, pero el VAR lo anuló: en el inicio de la jugada, el defensor Francesco Verde le robó la pelota con infracción a Santiago Fernández.

Los pibes de la Albiceleste encontraron la ventaja con un gran gol anotado por Dylan Gorosito, a los 29 minutos del complemento.

Partido en desarrollo...

Las formaciones iniciales

,Argentina: Santino Barbi; Valente Pierani, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Tobías Andrada, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Santino Andino; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Italia: Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andre Natali; Javison Idele, Mattia Liberali, Alessandro Berretta, Emmanuel Benjamin; Ismael Konaté, Alvin Okoro y Lorenzo Riccio. DT: Carmine Nunziata.