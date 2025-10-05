¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
30°
5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

FINANCIAL TIMES
Pobreza
Franco Colapinto
Tragedia en Jujuy
alerta en el amazonas
Cartonazo
mundial sub 20 de chile
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Temporal en Córdoba
FINANCIAL TIMES
Pobreza
Franco Colapinto
Tragedia en Jujuy
alerta en el amazonas
Cartonazo
mundial sub 20 de chile
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Temporal en Córdoba

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Papelón de Brasil: perdió con España, quedó último en su grupo y afuera del Mundial Sub 20

La Verdeamerala cayó por 1-0 ante los europeos y se despidieron del certamen que se disputa en Chile al sumar solamente un punto en el Grupo C, que clasificó a Marruecos y México a los octavos de final.
Domingo, 05 de octubre de 2025 10:29
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile entregó este sábado una de las sorpresas de la fase de grupos debido a que Brasil perdió con España y quedó eliminado de la competencia.

Los dos llegaban a la última fecha con solo un punto en el Grupo C y era un mano a mano: el que perdía se quedaba afuera y fue Brasil, debido a que España se impuso por 1-0 por el tanto de Iker Bravo.

España venció por 1-0 a Brasil y lo dejó afuera del Mundial Sub 20España venció por 1-0 a Brasil y lo dejó afuera del Mundial Sub 20.

Brasil había empatado el primer encuentro del Mundial Sub 20 ante México por 2-2 y después cayó frente a Marruecos por 2-1, por lo que llegaba al último compromiso sin margen de error.

En una situación similar se encontraba España, que cayó en la presentación con Marruecos por 2-0 y después igualó frente a México 2-2.

De esta manera, los dos seleccionados llegaron a esta última fecha del Grupo C con la necesidad de ganar o quedarse afuera, que le terminó pasando a Brasil con la derrota.

España, en tanto, tendrá que esperar la definición de las otras zonas para ver si pasa como uno de los mejores terceros debido a que quedó con los cuatro puntos por detrás de Marruecos (6) y México (5), que quedó segundo al imponerse a los africanos por 1-0.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD