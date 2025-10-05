Papelón de Brasil: perdió con España, quedó último en su grupo y afuera del Mundial Sub 20

El Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile entregó este sábado una de las sorpresas de la fase de grupos debido a que Brasil perdió con España y quedó eliminado de la competencia.

Los dos llegaban a la última fecha con solo un punto en el Grupo C y era un mano a mano: el que perdía se quedaba afuera y fue Brasil, debido a que España se impuso por 1-0 por el tanto de Iker Bravo.

Brasil había empatado el primer encuentro del Mundial Sub 20 ante México por 2-2 y después cayó frente a Marruecos por 2-1, por lo que llegaba al último compromiso sin margen de error.

En una situación similar se encontraba España, que cayó en la presentación con Marruecos por 2-0 y después igualó frente a México 2-2.

De esta manera, los dos seleccionados llegaron a esta última fecha del Grupo C con la necesidad de ganar o quedarse afuera, que le terminó pasando a Brasil con la derrota.

España, en tanto, tendrá que esperar la definición de las otras zonas para ver si pasa como uno de los mejores terceros debido a que quedó con los cuatro puntos por detrás de Marruecos (6) y México (5), que quedó segundo al imponerse a los africanos por 1-0.