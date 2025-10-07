VIDEO. España se metió en cuartos de final del Mundial Sub 20 tras ganarle a Ucrania 1 a 0

La selección de España venció por 1 a 0 a su par de Ucrania, con muy poca diferencia desde el juego, y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile.

El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista que actualmente se desempeña en el Real Betis, Pablo García, a los 24 minutos de la primera mitad. El seleccionado dirigido por Paco Gallardo enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Sudáfrica.

España se impuso por la mínima en un partido cerrado y de escaso vuelo futbolístico, donde la diferencia estuvo en la eficacia. A los 24 minutos, el volante García capitalizó una jugada colectiva nacida tras un tiro de esquina y definió dentro del área para establecer el 1 a 0 que sería definitivo.

El conjunto español controló el desarrollo en gran parte del primer tiempo, aunque sin profundidad ni precisión en los metros finales. Ucrania ofreció poco en ataque y se mostró superada en la posesión y en la elaboración del juego.

En el segundo tiempo, el equipo ucraniano ajustó su esquema y trató de adelantar líneas, pero sin generar peligro real sobre el arco rival. España manejó la pelota con calma, administró los tiempos y sostuvo la ventaja hasta el cierre del encuentro.

Con esta victoria, el seleccionado dirigido por Santi Denia se aseguró un lugar entre los ocho mejores del torneo y espera por su rival en cuartos, que saldrá del duelo entre Colombia y Sudáfrica.

Síntesis de Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20

Ucrania: Vladyslav Krapyvtsov; Oleksiy Husiev, Maksym Melnychenko, Vladyslav Kysil, Vitalii Katrych; Artur Shakh, Daniil Vashchenko, Danylo Krevsun, Maksym Derkach; Yaroslav Karaman y Matvii Ponomarenko. DT: Dmitri Mikhaylenko.

España: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Julio Díaz; Thiago Pitarch, Rodrigo Mendoza; Pablo Garcia, Rayane Belaid, Jan Virgili; Iker Bravo. DT: Paco Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 24m Pablo García (E).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Oleksandr Pyshchur por Ponomarenko (U); 14m David Mella por Virgili (E); Álvaro Cortés por Cuenca (E); 20m Kristian Shevchenko por Atur (U); 32m Pau Navarro por Belaid (E); 33m Peio Canales por Fortea (E); 36m Matvii Panchenko por Karaman (U); Bogdan Budko por Vashchenko (U); 44m Kyrylo Dihtiar por Derkach (U).

Estadio: Elías Figueroa - Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).