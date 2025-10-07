¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Héctor Guerrero
Incendio de pastizales
Festival Internacional de Folclore
crueldad animal Salta
Mundial Sub 20
MAC
mercado san miguel
Tránsito en la ciudad
Tini Stoessel
Pedro Serrudo

Deportes

VIDEO. España se metió en cuartos de final del Mundial Sub 20 tras ganarle a Ucrania 1 a 0

El elenco español se medirá ante el vencedor del encuentro entre Colombia y Sudáfrica.
Martes, 07 de octubre de 2025 21:12
Pablo García celebra su gol frente a Ucrania. Foto: RFEF
La selección de España venció por 1 a 0 a su par de Ucrania, con muy poca diferencia desde el juego, y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se está disputando en Chile.

El único gol del encuentro lo marcó el mediocampista que actualmente se desempeña en el Real Betis, Pablo García, a los 24 minutos de la primera mitad. El seleccionado dirigido por Paco Gallardo enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Sudáfrica.

España se impuso por la mínima en un partido cerrado y de escaso vuelo futbolístico, donde la diferencia estuvo en la eficacia. A los 24 minutos, el volante García capitalizó una jugada colectiva nacida tras un tiro de esquina y definió dentro del área para establecer el 1 a 0 que sería definitivo.

El conjunto español controló el desarrollo en gran parte del primer tiempo, aunque sin profundidad ni precisión en los metros finales. Ucrania ofreció poco en ataque y se mostró superada en la posesión y en la elaboración del juego.

En el segundo tiempo, el equipo ucraniano ajustó su esquema y trató de adelantar líneas, pero sin generar peligro real sobre el arco rival. España manejó la pelota con calma, administró los tiempos y sostuvo la ventaja hasta el cierre del encuentro.

Con esta victoria, el seleccionado dirigido por Santi Denia se aseguró un lugar entre los ocho mejores del torneo y espera por su rival en cuartos, que saldrá del duelo entre Colombia y Sudáfrica.

Síntesis de Ucrania vs. España por el Mundial Sub 20

Ucrania: Vladyslav Krapyvtsov; Oleksiy Husiev, Maksym Melnychenko, Vladyslav Kysil, Vitalii Katrych; Artur Shakh, Daniil Vashchenko, Danylo Krevsun, Maksym Derkach; Yaroslav Karaman y Matvii Ponomarenko. DT: Dmitri Mikhaylenko.

España: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Julio Díaz; Thiago Pitarch, Rodrigo Mendoza; Pablo Garcia, Rayane Belaid, Jan Virgili; Iker Bravo. DT: Paco Gallardo.

Goles en el primer tiempo: 24m Pablo García (E).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Oleksandr Pyshchur por Ponomarenko (U); 14m David Mella por Virgili (E); Álvaro Cortés por Cuenca (E); 20m Kristian Shevchenko por Atur (U); 32m Pau Navarro por Belaid (E); 33m Peio Canales por Fortea (E); 36m Matvii Panchenko por Karaman (U); Bogdan Budko por Vashchenko (U); 44m Kyrylo Dihtiar por Derkach (U).

Estadio: Elías Figueroa - Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

